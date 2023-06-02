挪威小王子首度來台！台語撩妹招數全忘光 萌求台媒再教一次
「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯首度來台，參與「So Wonderful Festival」音樂節，今（2）日第一次與台灣媒體面對面，談到來台心情，他直言很興奮，還品嚐了許多美食，先前學的台語撩妹語錄，早已忘光，只好趁著今天再學一次。
記者吳雨婕/台北報導
首度來到台灣，佩德艾利亞斯提到很興奮，因為等著要來台灣很久了，前幾日就抵台的他，已經吃了詹記火鍋，嘗試豆腐、蔬菜，以及俗稱「明天見」的金針菇，讓他感到非常新鮮，結束音樂節的表演後，則是打算於星期天去逛101。佩德艾利亞斯來到台灣剛好碰到濕漉漉的天氣，他笑說，的確，台灣的氣候非常潮濕，不過相比冬天，還是比較喜歡夏天的天氣，因為挪威很冷。
佩德艾利亞斯透露很欣賞台灣歌手韋禮安，還現場拿著吉他自彈自唱英文版的〈如果可以〉，以及今天他自己推出的新歌〈Row Your Boat〉，親民的他還接受現場媒體點播歌曲〈Paper plane〉。先前他透過視訊學了台語的撩妹語錄「小姐你真水」，今天受訪時卻歪著頭表示，已完全忘光光，呆萌模樣讓全場媒體融化，因此再度學了一次，還加碼學了中文的「讚」。
談到在台灣受封「挪威清新小王子」，佩德艾利亞斯興奮笑說非常喜歡，「我希望以後每一個人都這樣稱呼我！」此外，由於佩德艾利亞斯來台適逢端午節前夕，主辦單位送上端午節龍舟給他，他收到時就像個小孩一樣，蹦蹦跳跳，還抱著龍舟船拍照，模樣俏皮。