Glass Lewis挺公司派15位董事候選人 新光金也喊話盼股東支持
新光金控將於6月9日召開股東會，並進行董事改選，市場派與公司派為爭經營權展開委員書委託大戰。國際投票顧問機構Glass Lewis今（2）日發布新光金第8屆董事會選舉報告，全面支持公司派提名的15位董事候選人，新光金也發出聲明強調，這次董事會超額競選的情況，Glass Lewis建議報告，是對新光金提名的董事候選人具備豐富的專業背景及熟稔實務經驗的認可，可促進公司治理政策的落實，提升公司創造企業價值，達成永續經營的目標，也呼籲全體股東維護自身權益，6月6日前以電子投票方式進行投票，或6月9日親自出席新光金控股東會。
記者顏真真／台北報導
新光金引述Glass Lewis報告內容，除提到「改革派」未提供任何具體的策略或建議來改善新光金控的營運表現，而且對於改善公司治理的建議相當模糊。此外，Glass Lewis也擔心「改革派」將會透過取得新光金的控制權，以不符合新光金股東最佳利益的條件推進新光金與台新金的合併。
新光金說，面對這次董事會超額競選的情況，Glass Lewis的建議報告，也對新光金控提名的董事候選人具備豐富的專業背景及熟稔實務經驗表示認可，亦認為可促進公司治理政策的落實，提升公司創造企業價值，達成永續經營的目標。
新光金也再次介紹這次提名的15席董事候選人名單，並呼籲全體股東為維護自身權益，出面投票。這次新光金提名的董事候選人包括新光銀行董事長李增昌、新光人壽董事長潘柏錚、新光金控總經理吳欣儒、新光保全董事長吳昕東、新光三越副總經理賴慧敏，中華民國科技管理學會理事長暨工業技術研究院副院長彭裕民博士、中華民國精算師暨新光人壽駐會董事蔡雄繼、新光金創投董事長兼總經理鄭詩議、鼎誠人壽副董事長方正培、中華民國證券商公會理事長暨元富證券董事長陳俊宏、元富證券董事邱立權、新光銀行董事蘇哲生；以及3席獨立董事候選人：新光金控獨立董事暨政治大學教授許永明、元富證券獨立董事梁文菁、前金管會保險局長暨銘傳大學兼任副教授曾玉瓊。