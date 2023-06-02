再爆性騷擾！林靜儀批：不論他黨有多糟 民進黨就是不該有
民進黨性騷擾議題連環爆！日前才有前黨工爆料遭包商性騷擾，今（2）日再出現一名女性前黨工控訴，自己遭同仁性騷擾，不僅如此當時主管、青年部主任蔡沐霖為袒護下屬，還對她職場霸凌，引發輿論譁然。對此，民進黨立委林靜儀要求民進黨全面調查、確認事實，相關人士公開道歉，並且協助被害者進入司法程序。
記者孫唯容／綜合報導
林靜儀在臉書發文指出，不論其他政黨有多糟多離譜，民進黨就是不該有內部的性騷擾與性霸凌事件，因為我們一直是堅持帶著國家往更好的方向、堅持理念價值的政黨，感謝願意說出來的夥伴們，我相信妳們除了事件本身造成的身心傷害之外，還帶著對所信任政黨與價值失望的痛。
林靜儀說，民進黨所堅持的價值不容減損，並要求全面調查，確認事實，相關人士公開道歉，並且協助被害者進入司法程序；她也強調，「政治上的各種見縫插針與嘲諷不會傷害我們，傷害我們的是自己，能修復我們的也是自己。」
針對第二起性騷擾事件，今天稍早民進黨也召開記者會，民進黨秘書長許立明率黨部主管職鞠躬道歉，同時承諾會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。
※【NOWnews 今日新聞
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