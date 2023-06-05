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未來少女／全能男團VERA當海選評審！見證13歲少女超強舞蹈實力

▲VERA擔任《未來少女》海選評審，看見13歲少女跳舞能力很驚喜，鼓勵她們唱跳實力都要兼具。左起為學文、藍弟、孟維、巴比、蔡朕、Nelson。（圖／踢帕娛樂提供）
▲VERA擔任《未來少女》海選評審，看見13歲少女跳舞能力很驚喜，鼓勵她們唱跳實力都要兼具。左起為學文、藍弟、孟維、巴比、蔡朕、Nelson。（圖／踢帕娛樂提供）

記者江芷稜/專訪

去年在選秀節目《原子少年》表現亮眼的金星，以唱跳實力兼具的特性，獲得粉絲好評，其中6位成員組成新團「VERA」，推出首張專輯有不錯成績，他們參與《未來少女》海選活動面試，以暖心學長身分擔任評審，藍弟、學文對於13、14歲的女選手就有超強舞蹈實力相當驚喜，Nelson觀察到選手們普遍跳舞都不錯，勉勵她們要加強唱歌能力，並展現自信態度，朝向全方位偶像的目標邁進。

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▲VERA團員出席踢帕娛樂成立記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲VERA團員出席踢帕娛樂成立記者會。（圖／記者葉政勳攝）
來自馬來西亞的Nelson，以歌唱實力見長，原本對跳舞沒自信，加入《原子少年》的舞蹈訓練營後才打好基礎，逐漸跟上其他成員，首次擔任《未來少女》海選評審，他表示面試的成員多是舞蹈能力強勁，唱歌能力稍弱，應該要彌補不足之處，加上自己很愛看K-POP，希望在台灣也有能傳達自信眼神的女團成員，建議學妹們多訓練眼神，表演時展現自信態度。

學文和藍弟則笑說，從去年參加節目被評分，一下躍升到評選別人的身分，心情難免緊張，海選時見證許多13、14歲的小妹妹舞蹈實力驚人，很期待看到選手們的未來表現，接受《NOWnews今日新聞》訪問時，特別勉勵後輩們要兼顧唱跳能力，「如果未來入選節目、順利成團，無法透過剪輯、修音去掩飾，畢竟現場表演是很赤裸的展現」，VERA自行訓練時都會同時練習唱跳，不會只專精某一項。

▲VERA分享從自己身上看到的優點。（圖／記者葉政勳攝）
▲VERA以全能男團目標邁進。（圖／記者葉政勳攝）
原是舞蹈老師的藍弟，透過《原子少年》出道後獲得更多矚目，他認為參加選秀節目，初期準備時間很長，一定比較辛苦，個人不會計較收入，而是以追求進步優先，且不僅要兼具唱跳表演能力，也嚴格要求外型，他出道後注意飲食管理、體態控制，努力瘦身、健身，體重狂掉10公斤，身形削瘦許多後更加上鏡。

藍弟認為，從「很會跳舞的舞者」到「成為一個藝人」，仍有一段距離，外界評價標準不同，除了表演實力要平均之外，更要意識到自己的身分是藝人，成為公眾人物後有更多社會責任，練習不要遲到，重視工作態度，在外言行舉止都要謹慎以對、以身作則。對於外界評論或粉絲建議，VERA都會虛心受教，慢慢學習自己不足的地方，學文最近嘗試填詞寫歌、練習吉他，他們誇下海口說，「VERA要當頂尖唱跳男團，我們是不會鬆懈的，要成為標竿、榜樣」。

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