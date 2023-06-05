未來少女／全能男團VERA當海選評審！見證13歲少女超強舞蹈實力

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學文和藍弟則笑說，從去年參加節目被評分，一下躍升到評選別人的身分，心情難免緊張，海選時見證許多13、14歲的小妹妹舞蹈實力驚人，很期待看到選手們的未來表現，接受《NOWnews今日新聞》訪問時，特別勉勵後輩們要兼顧唱跳能力，「如果未來入選節目、順利成團，無法透過剪輯、修音去掩飾，畢竟現場表演是很赤裸的展現」，VERA自行訓練時都會同時練習唱跳，不會只專精某一項。
原是舞蹈老師的藍弟，透過《原子少年》出道後獲得更多矚目，他認為參加選秀節目，初期準備時間很長，一定比較辛苦，個人不會計較收入，而是以追求進步優先，且不僅要兼具唱跳表演能力，也嚴格要求外型，他出道後注意飲食管理、體態控制，努力瘦身、健身，體重狂掉10公斤，身形削瘦許多後更加上鏡。
藍弟認為，從「很會跳舞的舞者」到「成為一個藝人」，仍有一段距離，外界評價標準不同，除了表演實力要平均之外，更要意識到自己的身分是藝人，成為公眾人物後有更多社會責任，練習不要遲到，重視工作態度，在外言行舉止都要謹慎以對、以身作則。對於外界評論或粉絲建議，VERA都會虛心受教，慢慢學習自己不足的地方，學文最近嘗試填詞寫歌、練習吉他，他們誇下海口說，「VERA要當頂尖唱跳男團，我們是不會鬆懈的，要成為標竿、榜樣」。
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