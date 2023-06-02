民進黨性騷擾吃案延燒　學者：「機構背叛」比性騷擾更傷人

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今天又傳出有另名女性前黨工在臉書控訴，遭當時的部門同仁陳右豪以追求名義性騷擾，不只訊息、電話騷擾她，還常在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股、偷親臉頰，自己都有明確拒絕，但陳沒有因此收斂。而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，不僅沒有協助她，還跟追求不成、惱羞成怒的陳男，一起聯手把自己逼走。
女性前黨工指控，蔡沐霖接到申訴後，卻以「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等說法檢討陳女，且處處對其計畫書、工作刁難，每天遭到職場霸凌，並隱蔽性平事件，給出3個選項，調她到其他部門、資遣她、要她跟陳道歉，最後她被逼「辭職」，返家靜養。
羅燦煐說，職場性騷擾的防範主要是行為人要謹言慎行，「沒有加害人就沒有被害人」，尤其在上位者通常比較有膽量、權勢，去性騷下屬，加害與被害雙方權勢不對等，更應該針對上位者嚴格教育、尊重他人身體自主權；另外，有時被害人畏懼權勢、怕被報復等，可能不敢直接拒絕或反抗，大家要理解身體語言、表情等，知所進退，而不是期待被害人積極表態。
羅燦煐指出，吃案事件並非民進黨獨有，很多公司組織都會有這種狀況，因為對性平知能不足，將申訴的被害人視為麻煩製造者，當被害人鼓起勇氣求助時，不作為或是錯誤作為，如冷處理、嘲諷、職場霸凌等，這樣的「機構背叛」讓被害人更痛苦，就有研究顯示，當遭到性侵害、性騷擾時，被害人受到最大傷害是來自於所屬機構的背叛，這比性騷擾行為所造成的傷害更長久深遠，呼籲所有機構做好預防工作，讓在上位者知道分際、尊重他人，當被害人勇於求助時，不能辜負期待，要循程序正義處理，另外就是透過主管機關、法律監督，懲處違法機構，起到殺雞儆猴的效果。
勵馨基金會執行長王玥好指出，過度追求造成他人困擾、心生恐懼等，也是性騷擾，去年《跟蹤騷擾防制法》上路，可惜一般民眾仍認知不足，容易將過度追求窄化為個人行為，認為不需要組織提供協助，在社會教育的部分需要再加強。
依《性別工作平等法》規定，防治性騷擾、讓勞工有安全工作環境，是雇主責無旁貸的事情，且若受雇者達30人以上，更應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。一旦有勞工申訴性騷擾事件，雇主就要依相關辦法啟動調查及處理，且要設身處地，從勞工的角度提供幫助；若雇主沒有盡到防治責任，或事件後沒有處理，依法可處新台幣10萬到50萬元罰鍰。
王玥好說，目前職場性騷擾只能透過內部調查，保障不足，會再跟立委建議修法，引入外部機制，一定要有2道以上機制處理；並建議職場性騷擾被害人若在公司求助無門，可以尋求婦女團體、民間組織的幫助，會提供諮詢服務、引薦資源與救濟管道，也能提供心理支持服務；另外也建議勞動部與社政單位跨部會合作，提供職場性平知能教育、提供被害人諮詢資源等，讓機制更完備。