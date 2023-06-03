菲律賓富豪出身首富家庭　愛女29歲病逝

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身為長子的施俊龍，承接父親集團的公司，他的淨資產是27億美元，他和其他手足都上榜菲律賓前十大富豪，可以說實質上整個家族仍然是菲律賓的首富，只是財產遭到施至成子女均分。
除此之外，施俊龍還跨足投資產業，甚至是媒體業。中國國家電網公司持有菲律賓國家電網公司4成股份，其餘6成股份由華人富商施俊龍（Henry Sy Jr.）和許文哲（Robert Coyiuto Jr.）的投資集團SynergyGrid and Development Philippines所持有。
雖然擁有與生俱來的財富，但施俊龍從小仍認真向學，畢業後的施俊龍在父親創立的SM集團（SM Investments Corporation，簡稱SMIC）中擔任副董事長，以及SM控股（SM Prime Holdings）和SM開發（SM Development）的董事長、菲律賓國家電網公司（National Grid Corporation of the Philippines）副董事長，負責SM集團的房地產收購和開發事業，包括購物中心、住宅、辦公室、酒店和會議中心等綜合性地產開發。
施俊龍原本有名貌美聰慧的女兒凱瑟琳．施（Jan Catherine Sy），然而卻突然在2021年因敗血症猝逝，當時她才29歲。女兒的逝去讓施俊龍相當難過，由於他們一家都信奉基督教，凱薩琳生前更是投身到公益事業，希望為人們建立醫院、學校和其他設施。凱薩琳在患病前和未婚夫正籌備婚禮，卻遇到命運的捉弄，讓全家人都備感心痛。