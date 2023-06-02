股東會紀念品夯！台泥、聯電、開發金連3年進網拍Top5熱搜榜
股東會旺季來臨，對股民來說，除關心股價高低，股東會紀念品也是股民關注焦點，根據網拍平台業者統計，5月以來股東會紀念品活動專區流量暴增30倍，各大金控、知名企業股東會紀念品皆受消費者青睞，其中以「台泥」分隔便當盒最為熱門，熱搜量成長超過2倍奪冠。截至目前，「台泥」、「台新金」、「開發金」、「聯電」與「中鋼」登上今年股東會紀念品熱搜前五大企業品牌，其中「台泥」、「聯電」與「開發金」更是連三年入榜。
記者許家禎／台北報導
股東會紀念品年年成話題，引發民眾瘋搶，開發金「晶鑽杯」、中鋼「傘 Q」、HTC「抗UV機能帽」以及長榮「不銹鋼杯」都是今年排隊夯品，不到一天領取一空。Yahoo奇摩拍賣觀察近來平台股東紀念品轉賣商機急遽增溫，中鋼今年推出晴雨兩用傘「傘Ｑ」（諧音Thank you）近兩週在平台上熱搜增90倍、開發金超真空不銹鋼「晶鑽杯」熱搜成長近60倍；此外，聯電今年攜手知名插畫IP咖波，走療癒風打造「UMCx咖波聯名愛地球碗組」，也受到不少股民青睞。
觀察Yahoo奇摩拍賣歷年股東會紀念品購買熱潮，發現購買族群以35-44歲為消費主力，其中女性更佔比近6成；消費者在股東會紀念品的選擇上對聯名、具特色且實用性高的「餐桌好物」情有獨鍾，如近三年攻佔熱搜榜的台泥推出保鮮盒、保溫瓶、便當盒等餐食用品、今年首次進榜的台新金，紀念品為同屬餐桌用品的時尚玻璃瓶調味罐。
網拍平台業者為滿足廣大消費者對股東會紀念品的喜愛，集結各企業股東會紀念品打造熱門商品專區，讓消費者入手股東紀念品免排隊、開心尋寶，過足股東癮，且趁勢搭配年中慶活動，還有眾多商品下殺88元起，邀請民眾即日起至6月10日簽到送點數。