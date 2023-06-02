黃牛條款正式上路！檢舉專區同步上線　違者最重罰300萬、3年徒刑

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文化部表示，依據新修正《文化創意產業發展法》，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，包含以物換票、綁物出售等，只要有「獲利」的都是黃牛，將依票券張數處以票面金額10倍至50倍罰鍰；涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，則處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。
文化部指出，疫後演唱會經濟大蓬勃造成黃牛猖獗景況，文化部立即提出《文化創意產業發展法》修法，自4月6日行政院會通過，在不到2個月時間完成立法院三讀並公告實施，顯見政府及各界對掃蕩黃牛的決心與期待。為回應無數觀眾與歌迷對表演藝文票券正常流通的期盼，文化部於修法同時，也積極準備各項配套措施。
文化部指出，包含由行政院召開跨部會協調會議，請各部會共同合作；文化部與內政部警政署、刑事局、偵九大隊，以及地方主管機關、警察局等，除組成「聯合打牛小組」，對於已出現各種變形的售票行為，文化部及地方主管機關也積極監控，並請警察單位協助；配合今日新法上路，文化部同步開通檢舉專區，邀請全民共同擊退黃牛等。所有的準備，都是政府宣示將「聯合查緝黃牛、嚴格執行罰則」的行動力及決心。
此外，文化部也積極推動藝文表演票券實名制，除了與主辦單位協調，促成THE BOYZ、太妍、(G)I-DLE等演唱會實施實名制外，未來將優先請臺北市及高雄市政府，就國內流行音樂展演活動5大場館，如臺北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄世運主場館、臺北流行音樂中心及高雄流行音樂中心等，協調場館及主辦單位於熱門場次實施實名制。文化部強調，並非所有演唱會都需要實名制，但如果有發生干擾市場秩序的問題，文化部也建議場館可研議於申請審查作業時，納入市場秩序評估指標的可能性。
文化部再次強調，「法律是最終的手段」，唯有從售票系統及主辦單位強化各種防禦機制、全民自發性不做黃牛及不買黃牛票，才有可能讓黃牛徹底退散，真正建構一個購票友善的環境，文化部期盼與大家一起努力，共同呵護及支持喜愛的歌手及團體。