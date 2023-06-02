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王蟲拉麵不夠狂？日本網紅拿劇毒「僧帽水母」煮湯　專家：不建議

▲日本一名YouTuber近日將劇毒「僧帽水母」熬成湯，引起討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本一名YouTuber近日將劇毒「僧帽水母」熬成湯，引起討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

夏天即將到來，不少民眾會選擇到海邊避暑，但海域及沙灘上都有潛在的危機，其中外觀宛如藍色氣球的僧帽水母以劇毒聞名，遭螫傷嚴重可能導致休克致死。不過日本有一名YouTuber聽說僧帽水母煮湯會有柴魚味，近日便到海邊，撿了大量的僧帽水母回家料理，吃下肚後大讚吃起來很像扇貝高湯。雖然該名YouTuber稱有專業人士在一旁指導，但此，水母飼育元指出，非常不建議這麼做。

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根據《J Town Net》報導，日本知名YouTuber「ホモサピ」以「野味料理YouTuber」作為頻道定位，時常分享野生動物抓捕、料理的過程及食記，目前頻道已經有135萬人追蹤。日前ホモサピ聽聞僧帽水母料理過後會有柴魚的味道，因此他決定嘗試看看。

ホモサピ近日便前往湘南地區，撿拾漂流到岸上的僧帽水母。只見他一看到僧帽水母就直呼「好像水餃」，由於擔心僧帽水母的毒性，在撿拾過程中，ホモサピ有戴上手套，並提到僧帽水母的刺絲胞有著劇毒，可以令其獵物癱瘓，就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍可以造成同樣傷害。

ホモサピ表示即使是神經較少的手肘碰到，都能感受到強烈劇痛，即使是水性佳的人，都有可能因為疼痛驚慌導致溺水，他特別強調，到海邊若是突然異常的刺痛感，就要馬上回到陸地上。

▲日本一名YouTuber近日到湘南海邊撿拾僧帽水母回家煮湯。（圖／擷取自YouTube@ホモサピ）
▲日本一名YouTuber近日到湘南海邊撿拾僧帽水母回家煮湯。（圖／擷取自YouTube@ホモサピ）
ホモサピ撿拾了10幾隻僧帽水母回家後，將其用清水洗乾淨，直接放入鍋中熬煮。只見僧帽水母遇熱瞬間膨脹，看起來像一顆顆水餃，經過幾分鐘後僧帽水母慢慢在沸水中縮小，烹煮過後，ホモサピ不僅嘗試了湯味道，還用酒將僧帽水母去腥後，加入醬油、砂糖、麻油等調味，再搭配小黃瓜一同入口。

不過僧帽水母湯真的像柴魚高湯嗎？ホモサピ表示，味道其實比較像是扇貝高湯，但是味道非常的清淡，就像是「一顆扇貝用4公升的水稀釋後」的味道，吃起來的感覺也不像一般水母的清脆口感，而是像干貝唇。ホモサピ更指出，僧帽水母還不如咖啡金黃水母好吃。

▲日本一名YouTuber近日到湘南海邊撿拾僧帽水母回家煮湯。（圖／擷取自YouTube@ホモサピ）
▲日本一名YouTuber近日到湘南海邊撿拾僧帽水母回家煮湯。（圖／擷取自YouTube@ホモサピ）
在將劇毒水母吃下肚，ホモサピ看上去也未出現異狀。他表示因為僧帽水母的毒是蛋白毒，加熱到一定程度就會失去活性，並在影片中多次強調，不論是撿拾還是烹煮的過程中，都有專家在一旁指導。

但鶴岡市加茂水族館的水母飼育員池田週平指出，僧帽水母並非流通食品，雖然小心處理後確實能食用，他依然不建議這麼做。且因為依加熱時間和溫度不同，蛋白毒有時無法徹底失去毒性，光用高溫去毒並不保險，再加上僧帽水母的氣體腺含有一氧化碳，也可能對人體造成影響。此外，就算徹底除去蛋白毒，食用僧帽水母仍可能引發嚴重過敏，導致呼吸困難等症狀，他絕對不推薦大家食用。


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