王蟲拉麵不夠狂？日本網紅拿劇毒「僧帽水母」煮湯　專家：不建議

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ホモサピ近日便前往湘南地區，撿拾漂流到岸上的僧帽水母。只見他一看到僧帽水母就直呼「好像水餃」，由於擔心僧帽水母的毒性，在撿拾過程中，ホモサピ有戴上手套，並提到僧帽水母的刺絲胞有著劇毒，可以令其獵物癱瘓，就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍可以造成同樣傷害。
ホモサピ表示即使是神經較少的手肘碰到，都能感受到強烈劇痛，即使是水性佳的人，都有可能因為疼痛驚慌導致溺水，他特別強調，到海邊若是突然異常的刺痛感，就要馬上回到陸地上。
ホモサピ撿拾了10幾隻僧帽水母回家後，將其用清水洗乾淨，直接放入鍋中熬煮。只見僧帽水母遇熱瞬間膨脹，看起來像一顆顆水餃，經過幾分鐘後僧帽水母慢慢在沸水中縮小，烹煮過後，ホモサピ不僅嘗試了湯味道，還用酒將僧帽水母去腥後，加入醬油、砂糖、麻油等調味，再搭配小黃瓜一同入口。
不過僧帽水母湯真的像柴魚高湯嗎？ホモサピ表示，味道其實比較像是扇貝高湯，但是味道非常的清淡，就像是「一顆扇貝用4公升的水稀釋後」的味道，吃起來的感覺也不像一般水母的清脆口感，而是像干貝唇。ホモサピ更指出，僧帽水母還不如咖啡金黃水母好吃。
在將劇毒水母吃下肚，ホモサピ看上去也未出現異狀。他表示因為僧帽水母的毒是蛋白毒，加熱到一定程度就會失去活性，並在影片中多次強調，不論是撿拾還是烹煮的過程中，都有專家在一旁指導。
但鶴岡市加茂水族館的水母飼育員池田週平指出，僧帽水母並非流通食品，雖然小心處理後確實能食用，他依然不建議這麼做。且因為依加熱時間和溫度不同，蛋白毒有時無法徹底失去毒性，光用高溫去毒並不保險，再加上僧帽水母的氣體腺含有一氧化碳，也可能對人體造成影響。此外，就算徹底除去蛋白毒，食用僧帽水母仍可能引發嚴重過敏，導致呼吸困難等症狀，他絕對不推薦大家食用。