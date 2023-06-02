民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

性騷案再傳未爆彈？民進黨：已請現職幹部離職　要求配合調查

▲許立明也透露，還有傳出再一起性騷擾事件，由於是現職人員，已在第一時間請他離開現職，並要求配合調查。（圖／翻攝直播畫面）
▲許立明也透露，還有傳出再一起性騷擾事件，由於是現職人員，已在第一時間請他離開現職，並要求配合調查。（圖／翻攝直播畫面）

記者孫唯容／綜合報導

民進黨性騷案再爆發第二起，甚至出現職場霸凌情形。今（2）日民進黨再度召開記者會，民進黨秘書長許立明率黨部主管職鞠躬道歉，同時承諾會立即啟動黨紀程序，強調會移送法辦。許立明也透露，還有傳出再一起性騷擾事件，由於是現職人員，已在第一時間請他離開現職，並要求配合調查。

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今天再有一名前民進黨女黨工在自己臉書控訴指出，自己被當時部門的同事陳右豪騷擾。女黨工憤怒指出，陳右豪除了透過訊息、電話對她騷擾外，還在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股甚至偷親臉頰，還曾在飯店監視自己的房間門，形同軟禁。

女黨工也悲痛控訴，自己將情況上報給當時的主管青年部主任蔡沐霖，但他為了袒護下屬，稱「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來被檢討的被害人。

稍早，民進黨再度召開記者會，秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪出席說明。許立明率黨部主管職鞠躬道歉，同時承諾會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。

會中，媒體追問，不只兩起，還傳出有第三案。對此，許立明則說明，由於是現職人員，已請該員立即離開且配合調查，這件事情尚未正式立案。

許立明也強調，性平是民進黨以及台灣人民共同追求目標，相關理念跟理想一定不會打折，會用最誠懇、負責任的態度面對社會大眾以及所有受到侵害的人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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