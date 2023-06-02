性騷案再傳未爆彈？民進黨：已請現職幹部離職　要求配合調查

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女黨工也悲痛控訴，自己將情況上報給當時的主管青年部主任蔡沐霖，但他為了袒護下屬，稱「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來被檢討的被害人。
稍早，民進黨再度召開記者會，秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪出席說明。許立明率黨部主管職鞠躬道歉，同時承諾會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。
會中，媒體追問，不只兩起，還傳出有第三案。對此，許立明則說明，由於是現職人員，已請該員立即離開且配合調查，這件事情尚未正式立案。
許立明也強調，性平是民進黨以及台灣人民共同追求目標，相關理念跟理想一定不會打折，會用最誠懇、負責任的態度面對社會大眾以及所有受到侵害的人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110