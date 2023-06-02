世界自行車日　東勢客家文化園區登場

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台中市副市長王育敏表示，6月3日活動將自東勢客家文化園區出發，沿線經百年歷史九號隧道、花梁鋼橋，抵達終點站后里馬場。市府在花舞館內規劃豐富的舞台表演，包含九天戰鼓民俗技藝、迷思魔幻劇團、小青蛙劇團、咖哩玩劇團、在地學校舞蹈表演等；現場也有自行車產業故事區，展出台灣雲豹特殊款自行車、身障自行車運動發展協會的身障車展示，還有電輔車、自行車鞋、運動太陽眼鏡及車衣等多家知名品牌參展。
王育敏說，參觀花舞館還能參加集章闖關活動，有機會抽到五星飯店雙人房2天1夜住宿券、變速腳踏車等大獎；此外，中部8縣市也將到場參展，共同行銷推廣中台灣觀光旅遊，還有一上線就秒殺的幼童Push bike體驗活動，現場將限量開放加碼報名，請把握機會。你想要的，台中自行車嘉年華通通有！歡迎來看表演、逛市集、吃美食。
觀旅局表示，此次活動北、中、南三主場，台中擁有多元完善的自行車道、豐富的自然人文與地貌，此次運用在地優勢，號召中部地區蓬勃發展的自行車產業舉辦精彩活動，推廣多元的休閒型自行車專用道，邀請民眾到訪體驗，也共同響應世界自行車日「綠色、永續、低碳」精神，將台中自行車城市的美譽推向國際。
觀旅局指出，6月3日上午7時30分起至8時45分，共規劃兩處免費接駁專車，每15分鐘一班或坐滿即發車。第一處自豐原車站發車，第二處自東勢河濱公園發車，終點站均為東勢國小，步行5分鐘即可至東勢客家文化園區。若參加千人共騎活動到后里馬場，也有替民眾準備免費接駁車返回豐原車站、東勢客家文化園區或東勢河濱公園，歡迎多加利用。更多活動資訊請鎖定「大玩台中-台中觀光旅遊局」臉書粉絲專頁及台中觀光旅遊網。