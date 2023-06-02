高雄福華周年慶！Buffet晚鳥價「每人258元」 午晚餐1小時吃到飽
高雄餐旅業者近日正巧逢週年慶，福華大飯店即日起至6月30日旗下各餐廳推優惠，最殺折扣在5樓麗香苑自助餐，有晚鳥優惠，即平日午、晚餐限定時段內，每人只要258元。江南春上海料理餐廳推出一品明爐烤鴨優惠，每隻1788元，贈送烤鴨第二吃「鹹酥鴨骨」；另有Smile One精緻涮涮鍋則推出消費滿2000元送300元抵用券。而旗下包含寒軒和平店、寒軒國際大飯店、高雄商旅的寒軒餐旅集團，今年滿30歲，即日起至6月30日推出身分證字號及出生年月日有「30」者，到寒軒和平店最優惠能享7折；消費滿530元，上網登錄發票，有機會獲得價值破萬元的住宿券。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄福華大飯店各餐廳推出超值週年慶優惠，最殺折扣是5樓麗香苑自助餐，有晚鳥優惠每人僅258元。平日週一~週四午餐、晚餐推出晚鳥優惠價，午餐的13:00~14:00與晚餐的20:00~21:00，用餐時間僅1小時，但是每位只要258元，最低的午餐餐價也需480+10%元，因此至少是打了至少近5折優惠。
其他餐廳部分，江南春上海料理餐廳則推出一品明爐烤鴨優惠，每隻1788元，贈送烤鴨第二吃「鹹酥鴨骨」。英倫風七賢吧HAPPY HOUR時段17:00~20:00享啤酒系列買一送一。
Smile One精緻涮涮鍋則是推出消費滿2000元送300元抵用券的優惠活動，另外還有一次可嘗到波士頓龍蝦、帝王蟹、石斑魚、天使紅蝦、生蠔等的霸王海鮮餐，點用霸王海鮮餐系列還可享肉品加購7折優惠。1樓的HOVII CAFÉ則推出619輕食尚雙人組合餐，招牌比利時白巧克力檸檬蛋糕優惠價619元。
高雄寒軒餐旅集團旗下包含寒軒和平店、寒軒國際大飯店、高雄商旅，亦迎接集團滿30歲，推出即日起至6月30日，身分證字號及出生年月日「30」者能有折扣，最優惠享7折。另外，消費滿530元憑發票登錄，能抽多樣好禮，包含價值為9800+15%元的家庭套房住宿券，還有萬元桌菜抵用券，甚至有「VIP貴賓黑卡」，憑卡到集團3個單位吃飯、住宿，平日享最低75折起優惠，黑卡可使用至明年（2024年）12月31日。