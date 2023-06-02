林志玲被蔡康永問哭！媽媽病情急速惡化 淚崩「她不記得我」
「台灣第一名模」林志玲近日上好友蔡康永的大陸節目《眾聲》，被問到「最想回到哪一天」，林志玲突然淚崩，整理好情緒才透露，媽媽現在已經不記得她，她想回到媽媽記得她的一天，好好陪伴她。
記者薛羽彤/綜合報導
林志玲2019年與「國民姐夫」AKIRA結婚，婚後育有1子，家庭生活低調，近日她上蔡康永的節目，談到結婚細節及婚前婚後的想法變化，當蔡康永問到「最想回到哪一天」，林志玲情緒湧上來淚崩，沉澱一下後表示，「我曾經想過，我會用很多的日子去換來一天，我媽媽還記得我、她還健康的，只要有一天，我可以好好地陪伴她。」事實上，林志玲婚禮會選在台南一部份原因是因為母親，因為她擔心媽媽到新環境會焦躁不安，才選在家鄉台南舉辦婚禮。
被問到，突然決定結婚是否為了媽媽，林志玲坦言沒有太直接的關係，不過媽媽確實是撐到林志玲婚禮後，病情急速惡化。林志玲表示，自己面對很多事情都能夠學習接受、沉澱、吸收、咀嚼再面對，唯獨面對媽媽生病這件事，至今坐在媽媽身邊，都會不由自主地掉淚，思考著「明明這麼近可是怎麼距離這麼遙遠？」如果有能力，林志玲很想回到媽媽還健康的時候，想辦法延緩她的病情或改變。