林欽榮視察大順路雨豆樹　護樹專家示範樹根塗藥包覆

高雄輕軌二階工程持續推進，已進入重點雨豆樹施工路段，高雄市副市長林欽榮今(2)日親赴現場視察雨豆樹根根系保護及汛期樹木加固作業等措施，同時邀集國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳現勘說明「雨豆樹施工階段保護作為」及「雨豆樹根部受機械性傷害處理治療程序」。現場除示範說明樹根塗藥包覆作業外，林欽榮提醒因颱風豪雨季節即將到來，輕軌工程持續推動時，須特別注意雨豆樹樹根保護措施及確保加固作業。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮指出，輕軌二階將於年底成圓，大順路雨豆樹路段從設計、施工乃至於後續維護等作業市府都非常重視。從一開始的以站就樹的設計、雨豆樹樹根保護的施工法等，奠定樹木穩固的基礎，讓後續營運階段更安全。對於捷運工程局護樹作為相當肯定，並提醒施工團隊於颱風豪雨期間亦要注意各項加固措施。
捷運工程局表示，輕軌二階雨豆樹路段林蔭隧道意象，是很多高雄市民記憶中的大順路，市府為能完整保護雨豆樹生長，輕軌在設計階段即採以站就樹共生共存的方案。雖然增加不少施工困難度，但秉持著護樹的決心，統包商團隊施工階段特聘請嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授擔任專業顧問，並根據專家建議保護程序謹慎施工，以確保每棵雨豆樹施工階段都能獲得最妥善的保護。
捷運局進一步指出，對於防颱整備方面，雨豆樹現場採用綑綁繩索牽引拉固，並特別要求專業廠商及技師核算各方向繩索受力是否足夠；土壤裸露部分則以加蓋帆布以避免雨水沖刷流失，確保各項防颱整備完善。
環狀輕軌最後施工路段大順路(博愛路至中正路)段長約5公里，計有7座車站，目前已進入最後一個里程碑，即將成圓。施工團隊將盡最大的努力進行樹木保護措施，並加速各項施工作業，持續朝輕軌成圓目標邁進。