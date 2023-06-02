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林莎被說「《食尚玩家》根本她在扛」　本人尷尬回應了：我很幸運

▲網友稱「《食尚玩家》根本她在扛」，林莎本人做出回應。（圖／翻攝自林莎臉書）
▲網友稱「《食尚玩家》根本她在扛」，林莎本人做出回應。（圖／翻攝自林莎臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

林莎憑高顏值童顏、32D好身材及機智反應在寫真市場殺出一條血路，同時於綜藝圈站穩腳步，入主知名美食節目後人氣攀升，曝光率高，IG突破100萬人追蹤，工作邀約如雪片般飛來，近日有網友稱林莎扛起《食尚玩家》的收視，本人感謝之餘也謙虛地強調：「我扛不起啊！」

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▲▼林莎擁有高顏值、曼妙身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」。（圖／翻攝自林莎臉書）
▲▼林莎擁有高顏值、曼妙身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」。（圖／翻攝自林莎臉書）
▲▼林莎擁有高顏值、曼妙身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」。（圖／翻攝自林莎臉書）
網友在Dcard發文，誇讚林莎的身材很有料，如果去跳啦啦隊不得了，不過陸續有網友留言表示，林莎的主持功力不容小覷，反應很快也很機靈，會依照不同節目類型切換主持風格，「你如果常看食尚玩家瘋狂總部的話，你會發現這個節目根本是她在扛...提到胸大但是聰明的女星，說真的我也只想得到林莎。」

▲《食尚玩家瘋狂總部》由李易(左)、大文(右)及林莎 (中)主持，帶觀眾探索台灣各地美食。 (圖／TVBS提供)
▲《食尚玩家瘋狂總部》由李易（左起）、大文、林莎主持，帶觀眾探索台灣各地美食。 (圖／TVBS提供)
林莎本人今（2）日在IG限時動態轉發網友評論截圖，急忙表示，謝謝該名網友的護航，「說是護航...因為食尚真的不能是我在扛，太重了我扛不起啊！」不過承諾有了粉絲的器重，自己一定要更加油，「啊！聰明這個部分我就收下了～嘿嘿！」

▲網友認為林莎扛起《食尚玩家》的收視率，本人不居功。（圖／翻攝自林莎IG）
▲網友認為林莎扛起《食尚玩家》的收視率，本人不居功。（圖／翻攝自林莎IG）
此外，有網友稱林莎出道前就有關注對方，稱讚她主持活動時跟民眾互動性強、台風穩健，講出來的話都有做過功課，寫真集的裸露尺度也很健康，沒有情慾成分，私下親切有禮，家教很好，對此，林莎感謝網友長期對她的支持，「一直以來都沒有想要多有成就或爭取什麼，我承認我很幸運被看見，但我也很努力讓自己進步、成長，莫忘初衷」，更說：「再這樣下去我會哭出來！」

▲林莎感謝網友從她出道前到今天的關注和支持。（圖／翻攝自林莎IG）
▲林莎感謝網友從她出道前到今天的關注和支持。（圖／翻攝自林莎IG）

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