5億高中生墜亡案再爆新事證！右手出現「4不明針孔」疑遭下毒
擁有5億身價的賴姓男高中生日前與經手家中房產的夏姓地政士助理，前往戶政事務所登記同性結婚，2個小時後竟在夏男10樓住處墜樓身亡，全案疑點重重。知名法醫高大成相驗遺體後，發現死者僅右手骨折，推測是遭下毒後從低樓層被推下，今（2）日再發現新事證，賴男右手有「4處詭異針孔」，賴母委任律師許哲維證實此事，下午已遞狀向檢察官聲請證據調查。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，男高中生年僅18歲，獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
賴家人認定案情不單純，在5月21日請到高大成到賴男墜樓現場查看，並前往驗屍。當時，高大成就指出，死者從10樓高墜落，卻未出現顱內出血或是腹部出血，加上墜落位置和角度不符，因此研判死者疑似遭到下毒，再被拋下樓，而今天高大成也再度找出最新事證，賴男的右手找到4處不明的針孔。
許哲維指出，賴母高度懷疑該針孔就是賴姓高中生被注射毒物所造成，已經前往地檢署遞狀，向檢察官聲請調查此一新證據。