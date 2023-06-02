兄弟對決！新光金董事改選在即　台新金董座吳東亮避談經營權之爭

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，由於新光金將於6月9日進行董事改選，公司派與改革派也展開經營權之爭，新光金今日還發出聲明稿，引述Glass Lewis支持公司派所提供15位董事及獨董，也向股東再次喊話爭取支持。而結合改革派的台新金董事長吳東亮今日也現身自家舉辦的「2023台新淨零電子高峰論壇」，只是對於現場媒體詢問對新光金改選有沒有信心等敏感議題，吳東亮未有任何回應。
對於淨零議題，吳東亮在致詞時提到，去年台新跨越30周年，我們定調以「認真永續、綠色生活」的主張，響應聯合國2050淨零排放目標，積極發揮金融業的力量，助攻產業邁向淨零。同年10月，在總統蔡英文見證下，工商協進會啟動「1.5度C氣候行動宣言」，承諾整合工商資源落實低碳轉型，獲得160家會員企業響應，台新金控及旗下子公司也都參與連署。相信提升氣候治理成效，要從企業領導層建立永續DNA做起，今日有很多企業的董監事及經理級以上的高階主管與會，總共超過2100人，更重要的是跨越不同產業領域，這對於凝聚共識、建立永續生態圈具有極大的意義。
對抗全球暖化與氣侯風險，是刻不容缓的議題。吳東亮認為，近年來，世界各國不斷強化各種淨零措施，低碳基礎建設也成為跨國企業投資選址的重要指標，其中，電力議題又最為關鍵，加上台灣是外貿導向型經濟體，「淨零電力」更成為維持供應鏈關鍵地位的嚴肅課題。但是電力淨零的任務不能都推給台電，工商界也有責任一起投入資源，加快技術突破以及落地應用。
吳東亮強調，化解氣候危機，需要的不是一個最好的解方，而是多元有效的策略組織，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，台新相信每一個人都可以「From zero to Hero成為化解氣候危機的英雄。期盼日的論壇，能夠協助大家掌握綠色能源的發展趨勢，帶動產業交流合作，攜手打造永續共好的未來。