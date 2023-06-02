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兄弟對決！新光金董事改選在即　台新金董座吳東亮避談經營權之爭

▲台新金控董事長吳東亮今（2）日出席「2023台新淨零電子高峰論」，但避談新光金經營權之爭。（圖／記者林調遜攝）
▲台新金控董事長吳東亮今（2）日出席「2023台新淨零電子高峰論」，但避談新光金經營權之爭。（圖／記者林調遜攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控將於6月9日召開股東會，進行董事改選，以大股東洪文棟之子、現任董事洪士琪為首的改革派，結合台新金董事長吳東亮等部分吳家家族及其他創始股東，挑戰以新光金前董座吳東進為首的公司派，雙方也展開委託書徵求大戰。不過，吳東亮今（2）日出席「2023台新淨零電子高峰論壇」，不僅不受訪，面對媒體詢問對新光金董事改選有沒有信心？他也未有回應。

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淨零排放是全球永續目標，攸關產業競爭力，能源供給端減排，已為各國淨零碳排的重要路徑。台新金、台新銀行與中華民國工商協進會今日舉辦「2023 台新淨零電力高峰論壇」，還邀請日本九州電力會長瓜生道明視訊演講並與經濟部政務次長兼任台電代理董事長曾文生精彩對談，論壇現場齊聚國內外再生能源標竿企業和智庫，一同為台灣淨零電力提解方。

不過，由於新光金將於6月9日進行董事改選，公司派與改革派也展開經營權之爭，新光金今日還發出聲明稿，引述Glass Lewis支持公司派所提供15位董事及獨董，也向股東再次喊話爭取支持。而結合改革派的台新金董事長吳東亮今日也現身自家舉辦的「2023台新淨零電子高峰論壇」，只是對於現場媒體詢問對新光金改選有沒有信心等敏感議題，吳東亮未有任何回應。

對於淨零議題，吳東亮在致詞時提到，去年台新跨越30周年，我們定調以「認真永續、綠色生活」的主張，響應聯合國2050淨零排放目標，積極發揮金融業的力量，助攻產業邁向淨零。同年10月，在總統蔡英文見證下，工商協進會啟動「1.5度C氣候行動宣言」，承諾整合工商資源落實低碳轉型，獲得160家會員企業響應，台新金控及旗下子公司也都參與連署。相信提升氣候治理成效，要從企業領導層建立永續DNA做起，今日有很多企業的董監事及經理級以上的高階主管與會，總共超過2100人，更重要的是跨越不同產業領域，這對於凝聚共識、建立永續生態圈具有極大的意義。

對抗全球暖化與氣侯風險，是刻不容缓的議題。吳東亮認為，近年來，世界各國不斷強化各種淨零措施，低碳基礎建設也成為跨國企業投資選址的重要指標，其中，電力議題又最為關鍵，加上台灣是外貿導向型經濟體，「淨零電力」更成為維持供應鏈關鍵地位的嚴肅課題。但是電力淨零的任務不能都推給台電，工商界也有責任一起投入資源，加快技術突破以及落地應用。

吳東亮強調，化解氣候危機，需要的不是一個最好的解方，而是多元有效的策略組織，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，台新相信每一個人都可以「From zero to Hero成為化解氣候危機的英雄。期盼日的論壇，能夠協助大家掌握綠色能源的發展趨勢，帶動產業交流合作，攜手打造永續共好的未來。

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