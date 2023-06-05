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未來少女／周子瑜怎暴紅的？嘻小瓜協助YG徵選　親揭2關鍵因素

▲舞蹈老師嘻小瓜見證TWICE周子瑜一路走來相當不容易，認為女團成員要成功有2個關鍵。（圖／翻攝自嘻小瓜FB）
▲舞蹈老師嘻小瓜見證TWICE周子瑜一路走來相當不容易，認為女團成員要成功有2個關鍵。（圖／翻攝自嘻小瓜FB）

記者江芷稜/台北報導

被視為TWICE周子瑜恩師的舞蹈老師嘻小瓜（謝紹宸），近年協助韓國「YG娛樂」來台徵選練習生，見證許多新人經歷層層關卡考驗，遠赴異鄉追夢，他指出要能在海選中脫穎而出，需要天時地利人和各種因素缺一不可，即使唱跳都很完美也未必能獲選，還要有觀眾的眼緣，但要能走紅有兩個關鍵因素，「語言能力」與「毅力」絕對是必備條件。

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▲嘻小瓜（左）分享去南韓首爾看TWICE演唱會，還曝光愛徒周子瑜（右）私下貼心又溫暖的舉動。（圖／嘻小瓜FB）
▲嘻小瓜（左）分享去南韓首爾看TWICE演唱會，還曝光愛徒周子瑜（右）私下貼心又溫暖的舉動。（圖／嘻小瓜FB）
周子瑜當年僅13歲，就獨自飛到韓國當練習生，身邊沒有親友陪伴，加上語言不通，必須從頭開始學韓文，就讀當地學校，幾乎是從0開始，非常努力刻苦才有現在的成績，如今韓國女團走國際化路線，她除了中文、英文、韓文、台語，甚至還會一點日文，才能應付出道後的生活所需。

嘻小瓜說，許多少女可能喜歡K-POP，想要到韓國出道，會開始努力學韓文，但現在韓團面向的市場是全世界，加上曲風多元，他經常鼓勵學生多學習不同語言，有助於未來跟人溝通，不只是韓文、英文，「我甚至要他們多聽泰國歌，以後可能也會有幫助」。

▲嘻小瓜表示，周子瑜受訓時除了不能講中文以外，社群好友通通都要刪除。（圖／翻攝《小明星大跟班》YT）
▲嘻小瓜表示，周子瑜受訓時除了不能講中文以外，社群好友通通都要刪除。（圖／翻攝《小明星大跟班》YT）
而周子瑜能夠挺過練習生的艱苦訓練，如今在高雄買下上億豪宅，相當不容易。嘻小瓜表示韓國女團真的很辛苦，練習生每天跳舞、唱歌訓練都是8小時起跳，要求相當嚴格，加上團體生活必須遵循公司規定，包括學習語言、飲食控制、唱跳訓練都是按表操課，不能有太多意見，當初周子瑜到韓國受訓時不能講中文，社群軟體都要刪除，必須從一張白紙重新開始。

他幫忙女團編舞經驗豐富，也受邀協助培訓女團，坦言台灣許多成員無法吃苦，加上家長、老闆的過度寬容，很難出類拔萃，曾經在辛苦練舞一整天後，遇到公司老闆買雞排、珍珠奶茶犒賞成員，讓他覺得前功盡棄，或是跳個2、3個小時成員就喊著要休息，受不了嚴格訓練，竟然反擊說嘻小瓜耍大牌，苦練的努力付諸流水，女團最後未能出道。

▲嘻小瓜和子瑜相識10年。（圖／嘻小瓜IG）
▲嘻小瓜和子瑜相識10年，一直保持良好聯繫。（圖／嘻小瓜IG）
嘻小瓜透露，女生心思較複雜，曾因為準備時間急促，趕著去五分埔買表演服裝，學生卻不滿意款式、覺得太廉價，也遇過女孩子對設計師髮型有意見，想找自己的設計師操刀；加上父母心疼小孩訓練辛苦，無法認同團體活動太勞累，最後放棄當藝人的夢想，要成為像周子瑜這樣在韓團走紅的案例，有毅力、能吃苦非常重要。

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