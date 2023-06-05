未來少女／周子瑜怎暴紅的？嘻小瓜協助YG徵選　親揭2關鍵因素

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嘻小瓜說，許多少女可能喜歡K-POP，想要到韓國出道，會開始努力學韓文，但現在韓團面向的市場是全世界，加上曲風多元，他經常鼓勵學生多學習不同語言，有助於未來跟人溝通，不只是韓文、英文，「我甚至要他們多聽泰國歌，以後可能也會有幫助」。
而周子瑜能夠挺過練習生的艱苦訓練，如今在高雄買下上億豪宅，相當不容易。嘻小瓜表示韓國女團真的很辛苦，練習生每天跳舞、唱歌訓練都是8小時起跳，要求相當嚴格，加上團體生活必須遵循公司規定，包括學習語言、飲食控制、唱跳訓練都是按表操課，不能有太多意見，當初周子瑜到韓國受訓時不能講中文，社群軟體都要刪除，必須從一張白紙重新開始。
他幫忙女團編舞經驗豐富，也受邀協助培訓女團，坦言台灣許多成員無法吃苦，加上家長、老闆的過度寬容，很難出類拔萃，曾經在辛苦練舞一整天後，遇到公司老闆買雞排、珍珠奶茶犒賞成員，讓他覺得前功盡棄，或是跳個2、3個小時成員就喊著要休息，受不了嚴格訓練，竟然反擊說嘻小瓜耍大牌，苦練的努力付諸流水，女團最後未能出道。
嘻小瓜透露，女生心思較複雜，曾因為準備時間急促，趕著去五分埔買表演服裝，學生卻不滿意款式、覺得太廉價，也遇過女孩子對設計師髮型有意見，想找自己的設計師操刀；加上父母心疼小孩訓練辛苦，無法認同團體活動太勞累，最後放棄當藝人的夢想，要成為像周子瑜這樣在韓團走紅的案例，有毅力、能吃苦非常重要。
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