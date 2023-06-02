PLG／3連霸最後一關由老友楊敬敏把守 林志傑：很享受這個對決
P.League+冠軍賽即將開打，由衛冕軍富邦勇士對戰本季聯盟龍頭新北國王，這也將會是「野獸」林志傑和「士官長」楊敬敏在生涯尾聲的一次經典交手。兩人在賽前媒體日也坐在一起、閒話家常，後者虧說：「沒看過41歲還這樣打球的。」
記者黃建霖/臺北報導
林志傑和楊敬敏是黃金世代中兩名最具代表性的人物之一，兩人私底下也有很好好的交情，在台啤有一起拿過冠軍，生涯發展軌跡也很雷同。PLG執行長陳建州認為，他們在前往CBA挑戰後，都帶回來了很好的職業態度，可供年輕球員學習。
今天他們一起接受媒體採訪，也為彼此加油打氣，楊敬敏笑說平時都會和林志傑在場下傳簡訊，「但這幾天在場上交手，可能就不會多傳什麼吧，就彼此互相加油這樣。」
林志傑將在6月11日過生日，而聯盟將在6月10日進行第4戰，也就是說他有可能在本賽季結束前，成為一名41歲的球員，楊敬敏也笑說：「他（前一天）應該急著想要趕快回家過生日吧。」
「野獸」則感性的表示，自己覺得有這樣的交手機會真的很特別，畢竟兩人現在都這個年紀了，所以自然十分享受這樣的對決。「以前從沒想過能打到現在，我和他也非常熟悉了，一起經歷了很多事情，彼此都明白對方的能力。」