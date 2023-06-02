立法院5年前也曾爆性騷！受害女：要大聲喝斥　別讓色狼得寸進尺

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當時一名遭到騷擾女性立院職員說，她剛進立法院，H男就假藉指導照顧名義，刻意靠近她，且很喜歡直接做在她身邊搭她肩，她向主管反應，主管向H男的老闆轉達，但老闆僅說會轉達，卻也暗示管不動，她礙於對方是資深助理，後面又有資深立委，只能自己設法避開與H男同處的場合。
不過該女生也說，有幾次遇到H男毛手毛腳，剛好有其他資深女助理也在場，就會大聲喝斥，要H男放尊重點。她以過來人身分說，女生被性騷，一定要勇敢表達自己不舒服、不喜歡，否則只會讓好色男子得寸進尺，當然剛進職場女生會比較不敢，所以其他女性同事友人，也要多伸出援手，一起防制性騷擾。
另一名女生助理說，其實不一定在職場，有時候在朋友間聚會，也是會遇到類似場景，例如一群人吃飯喝酒，就可能會有人借酒裝瘋開黃腔，或是一群人去唱歌，酒酣耳熱之際，手腳就開始不安分，即使這些人可能都是認識多年的朋友，但超越了朋友界線，該喝止就要喝止，這樣也能讓男生收斂，不要把女生當作是來陪酒的玩物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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