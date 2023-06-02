蔡依林透膚辣裝曬好身材！「暗黑破壞」真面目曝光 翻桌又踹人
天后蔡依林Jolin擔任遊戲《暗黑破壞神4》香港、台灣、澳門的代言人，今（2）日出席遊戲代言記者會，蔡依林身穿透膚鏤空緊身上衣、黑皮褲，胸口只有一片黑布遮住，性感美胸呼之欲出，後背則是露出一截小蠻腰，展現暗黑火辣的「莉莉絲」魅力。在廣告中，蔡依林更是一改親民形象，翻桌又踹人，盡顯暗黑破壞的「惡女」面貌。
記者吳雨婕/台北報導
在記者會現場，蔡依林親自下場玩遊戲，她笑說平常沒有約朋友一起打遊戲的習慣，也不太會花錢買裝備，「我好像是比較屬於一步一腳印的人，我反應不夠快，買了裝備也是浪費。」蔡依林自爆打遊戲時，方向感很差，不清楚到底在哪裡，甚至還會手指跟不上，而在記者會上有2個人與她組隊，讓她輕輕鬆鬆闖關，她忍不住笑說：「我覺得我有在呼吸。」
蔡依林也分享玩遊戲時已經想好了綽號，「這陣子都叫我莉莉絲，謝謝。」被問到如果遇上其他玩家取名「蔡依林」會有什麼反應，她笑回：「能力強嗎？不要丟我的臉欸！」而在遊戲中，蔡依林選擇了男性角色德魯伊，她透露該角色能得到她青睞的原因：「眾多角色排排站，他特別高、氣勢特別強，就被吸引了。」
蔡依林在遊戲廣告中，搖身一變成了會翻桌、踹人的「惡女」，雖然拍攝拍了3次才過，但她自豪非常有惡女潛力，「翻桌的感覺非常爽，有一股氣要散發出去的感覺。」至於現實生活中，蔡依林表示不會想翻桌，因為得要有人善後，如果真的有不滿的情緒，她頂多就是瞳孔放大，周遭的人避開就好。此外，外界關心的新專輯進度，蔡依林提到目前進度0.5成，但專輯的構思百分之百確定，只待拼圖一片一片拼上去，而大陸巡演也即將展開，所以想要趁這一個月再錄一些東西。