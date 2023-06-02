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2023芒種將至！招桃花絕佳時機　「4生肖」運最好：大財在等你

▲下周二6月6日是節氣「芒種」，是招桃花的好時機，4生肖最強運。（示意圖／PIXABAY）
▲下周二6月6日是節氣「芒種」，是招桃花的好時機，4生肖最強運。（示意圖／PIXABAY）

家庭消費中心/綜合報導

下周二（6月6日）進入「芒種」，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，芒種節氣是招桃花的好時機，只是要懂得避免爛桃花，無論男生或女生，都可將五色線放紅包袋，置於左口袋中增強桃花運，至於女生想招戀情、避免爛桃花，在這段期間可戴金手錶、金項鍊，男生可用黃金打造一把小金剪刀，隨身攜帶。邱彥龍點出芒種節氣（6月6日至6月21日）運勢最強「4生肖」，屬兔、鼠、雞、猴的人大走好運。

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🟡Top 4：猴
屬猴的朋友，在這段期間，擁有大財運。不過，還需要好好的談判與溝通，才能完全掌握。新朋友的投資項目要注意，會有魔鬼在裡面。身體健康部分，還是需要保養，該檢查就去健檢，未來才可享受生活。

▲有位8年級生分享，自身靠玩股票年賺235萬的成果，驕傲表示「所以我很早就躺平了！」卻引來行家馬上揪出疑點。（示意圖／翻攝pixabay）
▲屬猴的人在「芒種」節氣擁有大財運，但要特別注意新朋友的投資項目。（示意圖／翻攝pixabay）
🟡Top 3：雞
屬雞的朋友，在這段期間，能在陌生的環境與新朋友之間得到高評價跟讚賞，並擁有不錯的財富機會，同時也有新項目可以策畫，或者獲得新的工作機會，可以的話，建議只投資體力與技術層面就好，資金方面並不適合投入。整體上運勢很棒，但慎防桃色糾紛與三角關係。

🟡Top 2：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間，建議凡事按照自我的排程進行就好，多出去走走考察，會讓你發覺很多真相，凡事不要太著急下手，記得先停看聽之後，慢點再做決定。努力工作，能得到同事喜愛與高人氣，並且也能學習到不少知識與技能，回收雖慢，但記住大財在未來等你，注意合夥人與伴侶是否有事隱瞞，建議好好溝通。這段期間有賺錢的機會，但投資需謹慎。

🟡Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間，善用溝通與服務能有非常好的成績，正、偏財運很強，但要注意不熟悉的陌生人或事業領域，小心入坑。適合在海外、網路、遠地做高等學習或者加入宗教團體，會獲得高人氣與信任感，但也會被不熟的朋友、小人、黑粉私底下妒忌跟抹黑，不必在意別人的眼光，保持光明的心，快樂就好，做好自我即可。財運可滿載而歸，但要注意情緒問題，盡量控制，且要對酒精、藥物避而遠之，即可逢凶化吉萬事皆順。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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