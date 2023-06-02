進口水果降價了！賣場「新鮮山竹」創新低價 同步開賣貓山王榴蓮
家樂福舉辦泰國食品週，開賣搶手的新鮮山竹、老欉榴槤、貓山王榴槤，業者也透露，疫情趨緩後，進口水果供貨恢復穩定，價格也逐漸回穩，像是本檔期的新鮮山竹，就創下賣場史上新低價，吸引不少消費者到場搶購。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福6月1日起舉辦泰國食品週活動，首波強打有著榴槤界愛馬仕高檔美名的「貓山王」，售價690元/台斤，每粒約1.5公斤；還有「泰國原生老欉榴槤清肉」95元／100G，直接空運來台在賣場現切現賣。
同時「新鮮山竹」249元／盒，更是創下賣場歷史新低，業者透露，過去山竹因為「果實蠅問題」長達20年不能進口，直到2019年開放販售，卻恰好遇上疫情，供貨數量不穩外，價格也比現在高了不少，同樣重量當時約售299元／盒，不過2019年供貨數量少，僅10家店販售，約560公斤的山竹10分鐘內全搶空。
今年疫情趨緩後，家樂福指出，進口水果的供貨量穩定許多，降格也有陸續調降，尤其是本檔期開賣的新鮮山竹，供貨量穩定將一路賣到9月產季結束。
而這次不只是生鮮水果有亮點，家樂福也引進泰式長臂大蝦、泰國CNS最高等級好米、泰國料理靈魂醬料，主推商品高達20品項，預計整個檔期可提升業績1至2成。