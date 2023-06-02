《嗨！營業中2》超大場所曝光！庹宗康一看「坪數破萬」罕見發火
由庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩主持的實境節目《嗨！營業中》第2季將在本周六（3日）播出第3集，而合夥人越玩越誇張，營業場所竟然是一大片山林，共有1萬2000坪，一度讓庹宗康氣到飆罵：「我可不可以早一點知道！」
記者詹鎰睿/綜合報導
繼結束台東高山上的任務之後，一行人才被帶往真正的營業場所，當合夥人宣布：「這次的營業場域是一大片山林，共有1萬2千坪！」第一階段的目標是要開出一條步道，讓客人可以在營業場所中享受森林浴，這讓眾人聽完後愣在原地。
結果炎亞綸聽到後發出魔性笑聲，一發不可收拾，庹宗康則連忙發火抗議，「我是督導！我可不可以早一點知道這一類的事情？為什麼我也跟其他夥伴一樣驚訝？」讓大家笑到東倒西歪。
大夥開始除草時，畫面相當震撼，沒想到莎莎下一秒就被倒下的竹子砸中，發出慘叫聲：「我的頭！」接著拿起除草刀披荊斬棘，苦到吶喊：「08要死去了！（台語）」而姚元浩則是一邊除草，一邊感到不可置信，喃喃自語地說：「是在開玩笑嗎？會不會我們其實不是在這邊營業？我們只是被派來的苦工！」
說時遲那時快，大型卡車運來超巨大樹木，幾乎有3層樓高，夥伴們看到後目瞪口呆直說：「好大喔！」工班接著動用大型拖吊車把樹種在指定的地方，再由眾人合力把樹豎直，當時日正當中，在烈日曝曬下，體感溫度超過37度，每個人都揮汗如雨，這讓庹宗康累到嗆聲，「我祝福你們55歲以後不要接到這種通告。」