民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

高雄爆公務員遭長官襲胸　藍議員偕家屬召開記者會

▲高雄傳出有女公務員遭到政風室主任襲胸，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅今（2）日下午陪同女公務員家屬召開記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.06.02）
▲高雄傳出有女公務員遭到政風室主任襲胸，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅今（2）日下午陪同女公務員家屬召開記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.06.02）

記者鄭婷襄／高雄報導

性騷擾醜聞又一樁？高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅今（2）日下午陪同女公務員家屬召開記者會，指控高雄市消防局政風室主任今年三月上班午休時間，在辦公室內從後方對受害者襲胸、下體碰觸，消防局雖組成性平會，調查成員卻加入加害者長官好友，也未依規定時間進行調查工作，致受害者兩個月內度日如年，飽受煎熬。

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陳麗娜還原整起事件過程指出，今年3月31日中午12點多，受害女公務員午休時間一個人在自己座位休息，政風室主任把辦公室電燈關閉，從後方襲胸，又在她站起來時以下體碰觸，受害者驚嚇起身逃離後，立即打電話向先生泣訴，先生主張提告，但受害者擔心日後工作問題，仍決定內部申訴處理。然而消防局成立性平會展開調查時，竟邀與加害者極為熟識的政風處長官參加，還在調查會中數次質疑被害者，令被害者覺得被二度傷害。

事發後受害者申請換辦公室，隨便另一科室的空桌子都可以，長官卻說基於工作需要「不太可能換位置」，半個月後政風處視察打電話來問受害者心情，竟說「聽說你那天把事情鬧得很大，我只是例行性打電話來問你」，這些話讓受害者完全無法接受，兩個月期間她天天都要碰到加害者，加害者還做出故意擋住去路等挑釁動作，讓受害者每天心懷恐懼。

陳麗娜指出，消防局雖組成性平會，調查成員卻加入加害者長官好友，也未依規定時間於受害者提出申訴後七日內開始調查，並在二個月內完成調查。受害者及家屬認為市府性平會形同虛設、官官相護，調查公正性無法令人信賴。為爭取公平正義，被害者已在5月30日到警察局刑事告發政風主任強制猥褻，要循司法途徑爭公道。

議員李眉蓁認為，事發後，政風處第一時間就應該實施緊急工作隔離，讓被害者遠離加害者，結果政風處讓受害者接受2個月的眼神霸凌、言語霸凌，一點緊急庇護的性平觀念都沒有。民進黨中央在吃案，民進黨執政的高雄市也吃案，現在加害者據說已經快退休，難道市府是打算拖到他提早退休，讓事件自然結束？她希望綠色執政不要讓婦女沒保障。

議員鐘易仲則表示，市府去年成立性平辦公室，連自己內部員工性騷擾案都處理不好，又如何替廣大高雄市民伸張正義？希望陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布；議員陳美雅則指出，性騷擾被害者不應該反而變檢討的對象，陳其邁市長說要落實性平，對性騷擾案卻沒有完整的SOP。她強烈要求市政府應該要照程序來辦理，不能官官相護。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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