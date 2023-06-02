談新光金改選 台新金總座林維俊重申沒角色 是否再評估合併不知
新光金控改選在即，以大股東洪文棟之子、現任董事洪士琪為首的改革派，結合台新金董事長吳東亮等部分吳家家族及其他創始股東，挑戰以新光金前董座吳東進為首的公司派，新光兄弟經營權之爭再度上演。不過，吳東亮今（2）日出席「2023台新淨零電子高峰論壇」，完全未回應。台新金總經理林維俊受訪時則表示，現在是新光金兩派股東有不同意見，在爭取股東支持，台新金在這裡完全沒有任何角色，至於新光金與台新金合併議題，去年是回應新光金董事會所提議案，那有時效性已結束，未來是否重提？不知道，這新光金自己要先討論。
記者顏真真／台北報導
新光金將於6月9日股東會上，並進行董事改選，目前公司派與改革派展開經營權之爭，雙方也展開委託書徵求大戰，甚至新光金今日還發出聲明稿，引述Glass Lewis支持公司派所提供15位董事及獨董，也向股東再次喊話爭取支持。
而結合改革派的台新金董事長吳東亮今日也現身台新自家舉辦的「2023台新淨零電子高峰論壇」，不過，對於現場媒體詢問對新光金改選有沒有信心等敏感議題，吳東亮從進場及離場，都不發一語，未做任何回應。
不過，台新金總經理林維俊受訪時，談到新光金董事改選，他重申「台新沒有任何角色」，現在新光金內部兩派股東有不同意見，他們在爭取股東支持，台新在這完全沒有任何角色，這是新光金內部改選。
對於媒體進一步詢問新光金與台新合併議題，林維俊則說，併購評估是去年的事已結束，這是去年新光金在5月20日董事會通過一個議案，台新是回應那個議案，可是那有時效性已結束，現在狀況是新光金內部改選，跟台新金一點關係都沒有。至於未來還會提合併規畫嗎？林維俊說「不知道」，這個新光金自己要先討論。