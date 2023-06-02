民進黨性騷第三案加害人是組織部副主任！何孟樺：對黨處置挫折

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何孟樺表示，在她擔任民進黨青年部主任時，當事人是部門的夥伴之一，當時發現夥伴有異樣，在一起出差時主動問對方，「她告訴我她被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，這位加害人，就是剛離任的組織部政務副主任，林男固。」
何孟樺說，在得知此事之後，她跟當事人說：「我覺得我們要上報，我不想看到自己人被欺負。」因此第一時間馬上跟當時的婦女部主任通報，並呈交相關的證據。主任也報告副秘，她當時告訴當事人，視其意願，要走任何程序，我都絕對挺到底。不過，當時民進黨的性騷擾調查程序，其中有一條是「必須送到中常會」，婦女部主任向她還有受害者說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。
在徵詢當事人意願後，她表達不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制，但依然希望能停止這種情況，也不希望再見到林男固。但當時高層最初做的決定，卻是要她的同仁調部門，像是距離比較遠的婦女部，或是調到不同樓層的媒創，她跟當事人都無法接受。
何孟樺說明，最後黨部的處理方法，有三項：
一、副秘將林男固叫到辦公室警告對方，秘書長在主管會議提醒男女互動要有界線，並在黨部召開性平課程。
二、林男固平調，雖然說是平調，但是是從小部門換到大部門，感覺上根本是升官，當時她向黨部抗議，但黨部的說法是沒有進入調查程序，需保障對方工作權，但物理上因為部門調動，使兩人距離拉遠。
三、女方進駐地方，當時正值地方選舉，有許多黨工會進駐地方幫忙，受害者優先能夠進駐，換言之不用進辦公室遇到林男固。
何孟樺說，對於這個處理，她當時其實很不滿意，她也不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，希望林男固為自己的行為得到懲罰。但在機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管她一再抗議，黨部也卻仍說只能這樣處理，當事人雖然口頭說接受，但她依然不滿，希望不要這樣就算了。
何孟樺說，後來隨著選舉結束，黨中央人事改組，她當時有再問一次受害人，現在黨部高層不一樣了，要不要再申訴一次？對方回她說不用了，她也沒再多問什麼，不久之後她離開青年部，對方也被他們選舉時合作過的朋友邀請，去到民間公司工作。但這件事情，絕對是當事人離職的原因之一。
何孟樺說，每當看到相關案例，都會回想一次整個過程，卡在上下之間的無力感，也曾經讓她非常挫折，所以，這次真心希望黨中央能真的學習到教訓，請黨主席賴清德好好正視、不要姑息，把爛肉都刮掉，讓所有黨工能夠安心在黨部工作，否則真的有愧於民進黨始終堅持性別平權的價值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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