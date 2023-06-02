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阿罩霧神遊天地藝展　盧秀燕三訪挺在地藝術文化

▲現代美術館舉辦「阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展」(圖／市政府提供2023.6.2)
▲現代美術館舉辦「阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展」(圖／市政府提供2023.6.2)

記者柳榮俊/台中報導

亞洲大學附屬現代美術館即日起舉辦「阿罩霧神遊天地—藝術・科技特展」，從霧峰凝視其文化、風土、宗教、物產等，塑造出眾神的容姿與歷史記憶的想像，並邀集國際知名藝術家蕭勤、陳庭詩、林壽宇、林明弘、董承濂等人作品，重新創造台中人文的嶄新意象。市長盧秀燕今(2)日特別出席開幕式，邀請民眾踴躍前往觀賞。

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盧秀燕表示，今年她已三度到訪亞洲大學現代美術館，支持發展藝術文化是市府非常重要的施政目標，身為市長就像一個指標，市長在什麼地方，希望民眾也關注、關切那個地方，她親自參與力挺這一檔阿罩霧神遊天地特展，這是國內美術館首次以阿罩霧在地為主題接軌國際，有很多重量級藝術家參與。盧市長說，她曾在霧峰擔任過省議員，這是她的起家厝，當然要挺在地，亞洲大學現代美術館是台灣首座大學附屬美術館，許多展覽一檔接一檔，呼籲全國民眾，疫情已逐步解封，歡迎大家到亞洲大學現代美術館參觀。　


亞洲大學創辦人蔡長海指出，這次展覽是亞大創校至今首次以霧峰文化為主題，為美術館和創意設計學院的師生產學合作計畫。亞洲大學校長蔡進發則說，亞大鼓勵支持學生參與文化交流和國際競賽，參展的視傳系學生張振翔、歐柏誠、黃聖雯和陳映萱集體創作的作品「Attabu」（阿罩霧），以創作包裝的構想與製作，更榮獲設計界奧斯卡之稱的紐約ADC銀獎。


亞大美術館館長潘襎說，展覽包含三大展區，「神遊阿罩霧」展區由學生重新詮釋霧峰，使大眾從不同視角認識霧峰文化；「天地往還」展區展出陳庭詩、蕭勤、董承濂的現代藝術作品，傳達藝術家對於大自然、宇宙的全新詮釋；「阿罩霧天地之道」展區，邀請文風鼎盛的霧峰林家後代—林壽宇及林明弘展出。林壽宇作品富有東方哲思，表達老莊的極簡與樸實的精神，林明弘則從現實世間的繁華去肯定存在當下的萬物百態，擁抱存在的快活感。


潘襎說明，此次特展利用霧峰在地影像，結合科技應用呈現動態投影影像，即日起展出至10月15日止，歡迎民眾前往觀展，更多資訊請至亞洲大學附屬現代美術館網站查詢。

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