民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

民進黨性騷連環爆傷選情！賴清德提三性平改革方案

▲民進黨內性騷擾事件頻傳，重傷民進黨2024選情，民進黨主席、總統參選人賴清德再度致歉。（圖／記者陳明中攝）
▲民進黨內性騷擾事件頻傳，重傷民進黨2024選情，民進黨主席、總統參選人賴清德再度致歉。（圖／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨內性騷擾事件頻傳，重傷民進黨2024選情，民進黨主席、總統參選人賴清德今（2）日再度致歉，並提出建立申訴窗口等改革措施，期盼時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。

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賴清德透過臉書表示，首先以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，「因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起。 ​ 同時謝謝你們願意勇敢站出來，回憶這些事情、尤其要公開的說出來，一定非常煎熬。」

賴清德說，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，受害者的人身安全與權益，比什麼都重要。 ​ 任何人的身體都不容侵犯，民進黨必須建立一個制度，讓任何人在沒有恐懼、沒有壓力的前提下，順利申訴，並獲得保護。 ​

賴清德宣布以下幾項革新方案： ​ 第一，建立直接申訴窗口：除了目前的已知案例，民進黨已經成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱，而且僅有性平部主任擁有查閱權，匿名接受所有申訴案件。 ​ 對申訴案件會啟動調查，追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人，我們也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。 ​

第二，零容忍的處理原則：對於加害者一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；也針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人，通報他們的雇主，讓他們無法規避應負的責任。 ​

第三，立即修改黨內規章：強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。 ​ 再黑暗的瘡疤，都要被揭開。民進黨無法期待人民可以馬上原諒，但一定要痛定思痛、深刻反省，請人民相信，「我們不會放棄我們的價值和理想。我也要向大家說，民進黨，必須時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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