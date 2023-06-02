2023龍潭神龍鬧鎮徒步會香祈福 6月10日走出200年來第一次！
由桃園龍潭地方創生團隊野菱蔓生，與在地宮廟、商圈及社區，共同籌劃第二屆「神龍鬧鎮」地方祭典，將於6月10日在龍潭龍元宮廟埕開展；今年共推出四大主題活動，將為明年適逢建廟兩百週年做暖身預熱，包含200年來首次辦理龍潭龍元宮與大溪永昌宮徒步會香祈福的「豐登巡境」、新型態展演酬神戲的廟口晚會「夜戲神龍」、探索地方人文、歷史與生態環境，體驗客庄小村半日遊的「行水讀庄」，與展現客庄植物與生活連結的「青草野店」，將以五穀爺信仰為核心，結合神農嘗百草的實驗精神，透過美學設計，重塑當代客家聚落的生活慶典。
記者李春台／桃園報導
野菱蔓生指出，本次推出以廟埕為界的信仰生活體驗，四大主題活動包含「青草野店」以廟口快閃攤型式，邀請擅長客庄野草生活應用的捻花惹草應用所負責策展，分享客家聚落路邊野草，並奉上一杯沁涼複方青草飲，還能捐獻香油錢求個神龍鎮心包；「行水讀庄」引領旅人踏查市街故事，也邀請本地青年餐飲品牌啄Brunch，運用龍潭在地食材設計客家味緒餐盒供旅客品嘗；「豐登巡境」催生200年來第一次，誠心恭請神農大帝出巡遶境、保境安民，徒步前往大溪永昌宮會香祈福，向眾人分享兄弟廟的兩百年前老故事；「夜戲神龍」壓軸上演，在地陣容混搭的新形態酬神廟會，出身龍潭且多次入圍金曲獎的黃宇寒及葉鈺渟和林佳緯團長帶領的新毅群龍獅團連番上陣、甫獲得臺灣傑出演藝團隊肯定的龍潭愛樂管弦樂團將搭配嗩吶網紅阿聖首次共演、勇奪法國明日馬戲國際藝術節金獎的扯鈴好手方庭良以及集結來自美國、英國與台灣樂手的爵士樂隊泥灘地浪人壓軸演出，當晚廟口也邀請了三十組來自全臺各地，擅長手感創作與手作美味品牌組成的「百草廟市」！
龍潭龍元宮林錦浪主任委員說，明年適逢建廟200周年，龍元宮為地方生活、文化與歷史重心，將會辦理各項系列活動，我們也期待透過神龍鬧鎮的舉辦，提醒鄉親感念神農大帝對庄頭庇佑，讓地方莊稼五穀豐登，也號召更多年輕人傳承本地信仰文化。
野菱蔓生指出，串接起農曆四月廿六日神農大帝聖誕慶典，與五月五日的傳統端午民俗活動，在限定期間裡跨界整合信仰生活、當代設計與社群溝通，將在地商圈與社區一起捲動，形塑出屬於所有人的獨特地域型慶典，創造城市慶典的未來性格！以信仰的現場，生活的視角，重新定錨屬於我們這一代的家鄉慶典「神龍鬧鎮」，誠摯邀請大家做客龍潭。