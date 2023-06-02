高市消防局政風官員爆性騷　陳麗娜質疑讓加害者安全下莊

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陳麗娜還原整起事件過程指出，今年3月31日中午12點多，受害女公務員午休時間在自己座位休息，遭長官從後襲胸、下體碰觸。受害者驚嚇起身逃離後，立即打電話向先生泣訴，先生主張提告，但受害者顧及日後職場工作，仍決定內部申訴處理。
受害者先生指出，妻子抱持「相信市府，相信長官」態度，認為這起性平事件應該可以在內部妥善處理。然而除了性平會組成不公，事發後消防局、政風處對他妻子也沒有任何立即保護處置，2個月內她仍在原位置工作，天天都要碰到加害者。而加害者不但沒有愧疚反省，還做出故意擋住去路等挑釁動作，讓妻子每天上班心懷恐懼，卻又無可奈何。
受害者及家屬認為市府性平委員會形同虛設，官官相護，調查公正性受到質疑。在市府行政體制不可信賴之下，為爭取公平正義，已在5月30日到警察局刑事告發政風主任，要循司法途徑爭公道。
陳麗娜指出，這起事件雙方都是政風人員，政風是整個市府的督導單位，必須有最高的道德要求。如今不但發生政風主任職權性騷下屬的離譜事件，政風處自身不正、處事不公，以後如何監督市府清廉行政？市府去年成立性平辦公室，連自己內部員工性騷擾案都處理不好，又如何替廣大高雄市民伸張正義？希望陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布。
陳麗娜表示，依高雄市政府「性騷擾防治與申訴作業注意事項」，性騷擾申訴事件應於受理申訴七日內開始調查，並於二個月內完成調查。受害者4月11日提出性騷擾申請書，消防局5月8日才召開性騷擾調查會，完全違反7日內調查規定。調查會出現成員不公問題，消防局遲至5月30日才詢問被害人是否要申請迴避。政風處花2個月才把受害者調往他處，一點緊急庇護的性平觀念都沒有。有這樣的政風體系，難怪市府內部政風事件頻傳。