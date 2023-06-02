民進黨再爆性騷及職場霸凌　黃捷籲成立性平調查小組

高市消防局政風官員爆性騷　陳麗娜質疑讓加害者安全下莊

▲遭性騷擾受害人家屬在議員陳麗娜陪同下開記者會，控訴高雄市消防局政風室主任。（圖／翻攝畫面）
▲遭性騷擾受害人家屬在議員陳麗娜陪同下開記者會，控訴高雄市消防局政風室主任。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府女性公務員家屬今(2)日在市議員陳麗娜的陪同下召開記者會，指控消防局政風室主任今年三月上班午休時間，在辦公室內從後方對受害者襲胸、下體碰觸。事發後，政風處未立刻隔離辦公、緊急保護被害者。消防局雖組成性平會，調查成員卻加入加害者長官好友，也未依規定時間進行調查工作。

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陳麗娜指出，依目前進度根本不可能在2個月之內完成調查，她也質疑市府據說加害人正設法辦理七月提前退休，難道市府是打算慢慢拖時間，把這件事搓掉，讓加害人安全下莊。

陳麗娜還原整起事件過程指出，今年3月31日中午12點多，受害女公務員午休時間在自己座位休息，遭長官從後襲胸、下體碰觸。受害者驚嚇起身逃離後，立即打電話向先生泣訴，先生主張提告，但受害者顧及日後職場工作，仍決定內部申訴處理。

受害者先生指出，妻子抱持「相信市府，相信長官」態度，認為這起性平事件應該可以在內部妥善處理。然而除了性平會組成不公，事發後消防局、政風處對他妻子也沒有任何立即保護處置，2個月內她仍在原位置工作，天天都要碰到加害者。而加害者不但沒有愧疚反省，還做出故意擋住去路等挑釁動作，讓妻子每天上班心懷恐懼，卻又無可奈何。

受害者及家屬認為市府性平委員會形同虛設，官官相護，調查公正性受到質疑。在市府行政體制不可信賴之下，為爭取公平正義，已在5月30日到警察局刑事告發政風主任，要循司法途徑爭公道。

陳麗娜指出，這起事件雙方都是政風人員，政風是整個市府的督導單位，必須有最高的道德要求。如今不但發生政風主任職權性騷下屬的離譜事件，政風處自身不正、處事不公，以後如何監督市府清廉行政？市府去年成立性平辦公室，連自己內部員工性騷擾案都處理不好，又如何替廣大高雄市民伸張正義？希望陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布。

陳麗娜表示，依高雄市政府「性騷擾防治與申訴作業注意事項」，性騷擾申訴事件應於受理申訴七日內開始調查，並於二個月內完成調查。受害者4月11日提出性騷擾申請書，消防局5月8日才召開性騷擾調查會，完全違反7日內調查規定。調查會出現成員不公問題，消防局遲至5月30日才詢問被害人是否要申請迴避。政風處花2個月才把受害者調往他處，一點緊急庇護的性平觀念都沒有。有這樣的政風體系，難怪市府內部政風事件頻傳。

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