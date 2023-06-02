必勝客「2比薩＋3烤雞＋大可」隱藏優惠498元　達美樂大比薩199元

到星級飯店唱K吃牛肉麵！每人550元起　大直英迪格「阿發宴」熱賣

▲台南晶英酒店邀民眾「唱K」，將邀請樂團於挑高且諾大空間的宴會廳駐唱膾炙人口的金曲，民眾亦可同樂合唱。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英酒店邀民眾「唱K」，將邀請樂團於挑高且諾大空間的宴會廳駐唱膾炙人口的金曲，民眾亦可同樂合唱。（圖／台南晶英提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接夏季來臨，飯店也推出不少有趣的活動。台南晶英酒店就企劃史上最舒壓「晶曲KTV」活動，將台灣上班族熱愛的唱K文化帶入飯店。每月1日力邀LIVE BAND於飯店的宴會廳演唱，曲目以膾炙人口「懷舊金曲」為主，每人550元，民眾可欣賞合唱並吃小食，還能加購牛肉麵、水餃等K歌必點美食。台北大直英迪格則特邀土城青青餐廳國寶廚神阿發師客座，攜手推出的「失傳酒家菜」，每桌2萬5800元~3萬5800元起，需3天前預訂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南晶英酒店此次「晶曲KTV」將推出兩場，邀請到「貳樓 • 伴」及「Party i樂團」分別擔任6月7日及7月12日特別嘉賓，晚間7點半開唱。台南晶英酒店表示，民眾不必煩惱要點歌，因為「晶曲KTV」已精選八零至九零年代膾炙人口的暢銷金曲，首首皆「不敗神曲」，將勾起你我青春回憶，現場也特別安排互動橋段，入場前民眾先選出心中專屬情歌並放進投票箱，在活動尾聲由樂團揭曉並獻唱獲得最高票的經典華語金曲。

▲台南晶英酒店另外準備了唱KTV時必點的牛肉麵、水餃等食物，供民眾加點。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英酒店另外準備了唱KTV時必點的牛肉麵、水餃等食物，供民眾加點。（圖／台南晶英提供）
現場除了免費供應休閒小點及飲品，也特別提供五款K歌必吃美食加購服務，包含台南晶英人氣麵食府城紅燒牛肉麵、主廚特製私房幽靈炒飯、皮薄餡滿晶曲招牌水餃、鹹香入味綜合滷味盤以及酥香多汁的炸物拼盤等。每場單人售價550元，也可以選擇6人揪團歡唱價2999元。

懷舊風潮也吹到時尚酒店，即日起至8月31日，台北大直英迪格特邀土城青青餐廳國寶廚神阿發師客座，攜手推出的「失傳酒家菜」，端出經典酒家料理及8道失傳手路菜，從擺盤、盤飾、菜單都詳細研究，重新譜寫老台菜的新樣貌，絕對能讓賓主盡歡；另融入大直英迪格的法式雞汁鮑魚塔及肋眼老饕，也帶來辦桌宴席全新體驗。「失傳酒家菜」不分平假日皆可預訂，每桌2萬5800元~3萬5800元起。

台北大直英迪格從擅長的西餐料理理解，西餐注重「整體呈現」，從料理、空間到盛裝的器物都兼顧美感，於是與阿發師及阿發師女兒施捷宜聯手，推出「失傳酒家菜」，菜色令人驚艷，像是近快失傳的「白雪桂花蟹」，白雪底下的桂花炒蟹，是道古早味台灣酒家菜，桂花是指炒到如桂花般的黃金蛋花，再以精湛刀工將十種當季食材切絲，分別依不同火候下鍋爆炒，以其搭佐襯出蟹的鮮味。

▲近快失傳的「白雪桂花蟹」，以蛋白覆蓋住炒蛋與10種當季食材炒製成的餡料，形色味皆誘人。（圖／大直英迪格提供）
▲近快失傳的「白雪桂花蟹」，以蛋白覆蓋住炒蛋與10種當季食材炒製成的餡料，形色味皆誘人。（圖／大直英迪格提供）
又或者「招財進寶-失傳布袋雞（襄西魯肉）」，雞隻須將骨頭及肉剔掉，只剩雞頭、雞翅、雞爪是完整的，其他部位留雞皮，再將多種調煮入味的餡料塞進雞胸內再縫起，蒸上數時至軟爛，用筷子一夾雞肉即開，香氣撲鼻而來。大直英迪格總經理胡愛偉也表示：「此次合作沒特別針對婚宴客人推廣，但意外收獲不少結婚新人選擇這套宴席，新人、長輩與賓客都十分滿意。」桌宴需3天前預訂且每餐期至多接10桌，桌數有限。自4月中正式推出後，至今預訂桌數約有80桌，足見阿發師的酒家菜與失傳手路菜之魅力。

▲台北大直英迪格邀土城青青餐廳國寶廚神阿發師（中）客座，攜手推出的「失傳酒家菜」。（圖／大直英迪格提供）
▲台北大直英迪格邀土城青青餐廳國寶廚神阿發師（中）客座，攜手推出的「失傳酒家菜」。（圖／大直英迪格提供）

神旺酒店每人2500元入住！自備旅宿用品送「大禮包」：比房費還賺

單月狂賣300隻！晶華酒店「玉露鴨三吃」超夯　實體開箱照曝光

陽明山高檔溫泉酒店推「三人行」住房　這原因限女生

高雄洲際旗下南洋餐廳明開幕　推一泊二食住房「抽新加坡機票」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀