到星級飯店唱K吃牛肉麵！每人550元起　大直英迪格「阿發宴」熱賣

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現場除了免費供應休閒小點及飲品，也特別提供五款K歌必吃美食加購服務，包含台南晶英人氣麵食府城紅燒牛肉麵、主廚特製私房幽靈炒飯、皮薄餡滿晶曲招牌水餃、鹹香入味綜合滷味盤以及酥香多汁的炸物拼盤等。每場單人售價550元，也可以選擇6人揪團歡唱價2999元。
懷舊風潮也吹到時尚酒店，即日起至8月31日，台北大直英迪格特邀土城青青餐廳國寶廚神阿發師客座，攜手推出的「失傳酒家菜」，端出經典酒家料理及8道失傳手路菜，從擺盤、盤飾、菜單都詳細研究，重新譜寫老台菜的新樣貌，絕對能讓賓主盡歡；另融入大直英迪格的法式雞汁鮑魚塔及肋眼老饕，也帶來辦桌宴席全新體驗。「失傳酒家菜」不分平假日皆可預訂，每桌2萬5800元~3萬5800元起。
台北大直英迪格從擅長的西餐料理理解，西餐注重「整體呈現」，從料理、空間到盛裝的器物都兼顧美感，於是與阿發師及阿發師女兒施捷宜聯手，推出「失傳酒家菜」，菜色令人驚艷，像是近快失傳的「白雪桂花蟹」，白雪底下的桂花炒蟹，是道古早味台灣酒家菜，桂花是指炒到如桂花般的黃金蛋花，再以精湛刀工將十種當季食材切絲，分別依不同火候下鍋爆炒，以其搭佐襯出蟹的鮮味。
又或者「招財進寶-失傳布袋雞（襄西魯肉）」，雞隻須將骨頭及肉剔掉，只剩雞頭、雞翅、雞爪是完整的，其他部位留雞皮，再將多種調煮入味的餡料塞進雞胸內再縫起，蒸上數時至軟爛，用筷子一夾雞肉即開，香氣撲鼻而來。大直英迪格總經理胡愛偉也表示：「此次合作沒特別針對婚宴客人推廣，但意外收獲不少結婚新人選擇這套宴席，新人、長輩與賓客都十分滿意。」桌宴需3天前預訂且每餐期至多接10桌，桌數有限。自4月中正式推出後，至今預訂桌數約有80桌，足見阿發師的酒家菜與失傳手路菜之魅力。