日本2022年新生兒77萬創新低 岸田政府預算加倍拼扭轉少子化
日本厚生勞動省今（2）日公布2022年最新人口統計，日本去年只有77萬747名新生兒，是1899年有統計以來的最低紀錄，而且首次跌破80萬大關；而總和生育率（婦女一生中生育的子女平均數）降到1.2565，也比2005年的1.2601還低。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，日本2022年的新生兒數量為77萬747人，較前一年減少5％，已是連續7年下滑。而死亡人數則是創新高的156萬8961人，其中死因第一名為癌症，另外有超過4萬7千人死於新冠肺炎，排在第七。一來一往之下，日本人口去年自然減少79萬餘人，也創下歷來最高紀錄。
想要維持人口穩定，總和生育率約需達到2.07，而日本去年為1.2565，相比之下差距甚遠。
為了扭轉少子化、鼓勵生育，岸田文雄提出「異次元對策」，預計從明年起每年編列3.5兆日圓（約新台幣7700億元）投入兒童相關預算，計劃在3年內將挹注在兒童相關的政府支出提高一倍。
岸田提出的具體措施包括取消兒童補貼的收入限制，並將補貼範圍擴大涵蓋從出生至高中，生育第3名子女的補貼金增加至3萬日圓等。岸田文雄認為，到2030年之前，是扭轉少子化趨勢的最後機會，因此提出「異次元對策」，宣示將政策力度拉高到不同次元。不過也有專家質疑，靠著大撒幣沒辦法真正解決問題。