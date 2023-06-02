民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

議員指控高市公務員遭性騷　市府：若涉不法一定嚴懲

▲高雄傳出有女公務員遭到政風室主任襲胸，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅今（2）日下午陪同女公務員家屬召開記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.06.02）
▲高雄傳出有女公務員遭到政風室主任襲胸，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅今（2）日下午陪同女公務員家屬召開記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.06.02）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市議員陳麗娜等人今（2）日下午陪同一名女公務員家屬召開記者會，指控高雄市消防局政風室主任今年三月上班午休時間，在辦公室內從後方對受害者襲胸、下體碰觸，且性平會調查成員還加入加害者長官好友，高雄市政府人事處表示，全案尚在調查中，近日即可完成調查。如果被申訴人涉及不法，市府定採嚴懲處分；性平辦公室則表示，會針對相關局處處理案件過程有無疏失，介入調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高市府人事處表示，當事人3月27日向消防局申訴遭主管言語咆嘯，後於4月11日提出職場性騷申訴。消防局受理性騷申訴後，即依性別工作平等法13條規定，採取補救措施，包括依據當事人要求，安排獨立的午休空間，並依申訴人的意願，調整其工作地點，並無民代所謂拖延兩個月都未處理。

市府人事處強調，有關職場性平案件的處置，皆依性別工作平等法和市府所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項，在接獲申訴後七日內啟動調查。此案消防局、政風處第一時間展開調查，並向人事單位通報。除由人事處依據員工協助方案關懷申訴人，政風處也遵照申訴人意願調職，作法合乎規定。

人事處表示，消防局調查小組七名成員中，女性代表有四人、男性三人，成員亦包括律師等專業人士，至於申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今已同意予以更換。

而針對議員指控5月8日消防局才啟動約詢，消防局澄清4月11日受理後就啟動調查補救措施，並非以5月8日約談申訴人當天做為調查起始日；人事處並說，調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。

市府副秘書長兼性平辦公室執行長陳盈秀則強調，有關外界提出質疑，市府性平辦公室已經啟動調查，釐清全案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。

全案時序（市府提供）：
2月份 ，該主任提出退休申請
3/25，女性當事人與該主任發生管理衝突
3/27，女性當事人提出遭咆哮、職場霸凌
3/31，該主任欲致歉，被女性當事人指控發生性騷
4/11，女性當事人提出性騷申訴

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「綠營版MeToo事件」相關新聞。

高雄爆公務員遭長官襲胸　藍議員偕家屬召開記者會

民進黨再爆性騷及職場霸凌　黃捷籲成立性平調查小組

黨工遭性騷案　陳其邁：民進黨要深入檢討、改進

民進黨性騷連環爆傷選情！賴清德提三性平改革方案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀