議員指控高市公務員遭性騷　市府：若涉不法一定嚴懲

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市府人事處強調，有關職場性平案件的處置，皆依性別工作平等法和市府所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項，在接獲申訴後七日內啟動調查。此案消防局、政風處第一時間展開調查，並向人事單位通報。除由人事處依據員工協助方案關懷申訴人，政風處也遵照申訴人意願調職，作法合乎規定。
人事處表示，消防局調查小組七名成員中，女性代表有四人、男性三人，成員亦包括律師等專業人士，至於申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今已同意予以更換。
而針對議員指控5月8日消防局才啟動約詢，消防局澄清4月11日受理後就啟動調查補救措施，並非以5月8日約談申訴人當天做為調查起始日；人事處並說，調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。
市府副秘書長兼性平辦公室執行長陳盈秀則強調，有關外界提出質疑，市府性平辦公室已經啟動調查，釐清全案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。
全案時序（市府提供）：
2月份 ，該主任提出退休申請
3/25，女性當事人與該主任發生管理衝突
3/27，女性當事人提出遭咆哮、職場霸凌
3/31，該主任欲致歉，被女性當事人指控發生性騷
4/11，女性當事人提出性騷申訴
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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