民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

民進黨性騷案頻傳　國民黨批職場文化的集體墮落、成性騷溫床

▲楊智伃批民進黨成性騷溫床。（圖／資料照片）
▲楊智伃批民進黨成性騷溫床。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

民進黨連環爆出黨內黨工受到同事、包商的性騷擾、性霸凌事件，今日中午更在臉書爆出第二起黨工遭職場性騷擾與霸凌事件，相關主管竟然也成為欺凌幫兇。國民黨嚴正表示譴責，要求徹查，國民黨發言人楊智伃更表示，這個黨到底怎麼了？高舉性平價值，手握權力後卻放任黨內價值腐化、掌權者上下其手成為性騷擾溫床？遭爆出的案例一個比一個更誇張。

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楊智伃質疑，民進黨相關問題已經顯然並非個案，而是職場文化的集體墮落，民進黨從上到下過去到底製造出多少受害者？到底還有多少隱忍的受害者？作為時任民進黨黨主席蔡英文，高舉維護性平、女性權益旗幟，卻放任、縱容底下黨工集體性霸凌、性騷擾？賴清德作為現任主席，還能繼續包庇、視而不見、轉身離開，這些這個黨到底怎麼了？

楊智伃表示，賴清德擔任主席時立即將婦女部改成「性別平等事務部」，但民進黨執政七年半以來，性別平權的進步到哪裡了？改成「性平部」是要當成「遮羞布」嗎？如今看來，不管是婦女部或是性平部，在民進黨黨內性騷擾風氣盛行之下，都形同虛設，所有高位者的包庇，都讓自己成了性騷擾的共犯！

楊智伃指出，賴清德更在昨日發臉書說道：「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」如果賴主席所說的不會這樣就算了，那是否不再只是發臉書文，就想船過水無痕，更應該出來面對大眾，給出一個合理的道歉與交代？

楊智伃要求，所有與性騷擾、性霸凌相關的加害者、知情者，都應該要受到法律的檢驗與制裁，相關執法機關更應該主動積極去調查，是否還有更多盤根錯節的性騷擾、性霸凌案件被隱瞞、被忽略？

楊智伃再次強調，無分性別無分黨派，我們衷心支持受性騷擾、性霸凌、性歧視的所有受害者都能勇敢發聲、獲得應該有的正義，也請社會大眾給予勇敢為自己挺身而出的當事人鼓勵與支持，國民黨會繼續守護性平多元價值、維護女性權益，加強黨內性平教育，更會為所有需要勇敢與勇氣的你，挺身而出，「不讓勇敢與善良孤單」守護性別平權，是共同的使命！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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