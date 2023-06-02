民進黨性騷案頻傳　國民黨批職場文化的集體墮落、成性騷溫床

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楊智伃表示，賴清德擔任主席時立即將婦女部改成「性別平等事務部」，但民進黨執政七年半以來，性別平權的進步到哪裡了？改成「性平部」是要當成「遮羞布」嗎？如今看來，不管是婦女部或是性平部，在民進黨黨內性騷擾風氣盛行之下，都形同虛設，所有高位者的包庇，都讓自己成了性騷擾的共犯！
楊智伃指出，賴清德更在昨日發臉書說道：「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」如果賴主席所說的不會這樣就算了，那是否不再只是發臉書文，就想船過水無痕，更應該出來面對大眾，給出一個合理的道歉與交代？
楊智伃要求，所有與性騷擾、性霸凌相關的加害者、知情者，都應該要受到法律的檢驗與制裁，相關執法機關更應該主動積極去調查，是否還有更多盤根錯節的性騷擾、性霸凌案件被隱瞞、被忽略？
楊智伃再次強調，無分性別無分黨派，我們衷心支持受性騷擾、性霸凌、性歧視的所有受害者都能勇敢發聲、獲得應該有的正義，也請社會大眾給予勇敢為自己挺身而出的當事人鼓勵與支持，國民黨會繼續守護性平多元價值、維護女性權益，加強黨內性平教育，更會為所有需要勇敢與勇氣的你，挺身而出，「不讓勇敢與善良孤單」守護性別平權，是共同的使命！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110