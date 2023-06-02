民進黨第3起性騷是他！林男固「火速被請辭」道歉　否認有寫情書

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何孟樺指出，自己得知後，第一時間就向當時的婦女部主任通報，不過由於過去民進黨處理機制必須經由中常會，而受害者並不想被媒體曝光，因此沒有啟動調查機制，最終當時的副秘將林男固叫到辦公室警告對方，平調林男固；何孟樺感嘆，每次回憶當初的處理過程，想到整起事件還是會相當難過，不知道自己是否做得夠不夠多，有沒有保護到當事人？
在何孟樺發文後，林男固也在底下留言回應，強調願意接受調查，「但我沒有半夜電話騷擾她，寫給他的東西也不是情書，對他造成的困擾，我真的很抱歉。」
林男固也表示，被副秘告知有當事人覺得騷擾時，「人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁。」後續有相關調查，他會全力配合，對方與他沒有任何感情糾葛，「至於我造成對方的困擾，我只能抱歉，概括承受。」
林男固回應全文：
我是林男固。我當時有向副秘表達我願意接受調查，但我沒有半夜電話騷擾她，寫給他的東西也不是情書，對他造成的困擾，我真的很抱歉。我被副秘告知有當事人覺得我有騷擾到她時，因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁。後續有相關調查，我會全力配合，對方與我沒有任何感情糾葛，我必須先澄清，至於我造成對方的困擾，我只能抱歉，概括承受。謝謝孟樺貼文。以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露。我不是要脱罪或轉移焦點，我只是表達事實，若造成其他人困擾，我一併在此致歉。
稍早我也明確向建嘉副秘陳述概況，我沒有隱瞞，也表達我願意接受調查，離開副秘辦公室我心情很沈重，向主管告假，回到家我就在新聞報導中被請辭了，我是政務職，要我走不需要理由，此時此刻我沒有反駁或意見，我雖然被請辭了，但我仍會配合調查，不會逃避。也請大家就針對我，不要針對我的家人、親戚、同仁、現在與過去的長官，這一切因我而起，請勿牽連其他人，拜託！
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