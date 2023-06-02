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特企／HEARTS ON FIRE宣佈任命RITA MALTEZ為全球總裁

▲HEARTS ON FIRE宣佈任命RITA MALTEZ為全球總裁。（圖／品牌提供）
▲HEARTS ON FIRE宣佈任命RITA MALTEZ為全球總裁。（圖／品牌提供）

本報訊

（台灣，2023年5月）Chow Tai Fook珠寶集團旗下的鑽石珠寶品牌 Hearts On Fire宣佈任命Rita Maltez為全球總裁，即時生效。Rita Maltez將會直接向Chow Tai Fook珠寶集團副主席Sonia Cheng匯報。

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Sonia Cheng表示：「隨著Hearts On Fire不斷發展，我相信Rita豐富的行業經驗、驕人的往績和有目共睹的領導才能，必定能帶領Hearts On Fire品牌和全球團隊更上一層樓。」

Maltez女士為資深行政管理人員，在珠寶行業擁有豐富經驗。她於2021年4月加入Hearts On Fire出任署任全球總裁，管理北美、中國、香港及台灣的團隊。她將會繼續領導Hearts On Fire的全球商業和業務策略，積極拓展品牌在市場的滲透力，加強核心產品供應，同時完善經銷管道，以及確保顧客服務及購物體驗能與時並進。

Maltez女士指：「Hearts On Fire是一個傑出的品牌，擁有令人期待的長遠發展機會。過去兩年，我有幸能帶領這個團隊，如今我熱切期待繼續帶領品牌延續過往的佳績，邁步向前。」

在加入Hearts On Fire前， Maltez女士為全球大型環球礦業集團力拓集團效力近20年，期間於多個部門和地區擔任策略和業務發展職位，包括出任力拓鑽石公司亞洲區主管。 Maltez女士也是Bravva Consulting的負責人兼創辦人，曾與美國寶石學院(GIA)和施華洛世奇等國際知名品牌合作，協助其制訂企業策略和推行有關產品、品牌和營運的全新業務措施。 

Hearts On Fire 簡介  
「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®，由 1996 年起一直以最精準卓越的鑽石車工見稱。品牌選用的鑽石源自最純淨剔透和以盡責方式採購的鑽石原材料，並以精準一致的超卓工藝精雕細琢，使鑽石綻放難以媲美的璀璨光芒。  
 
Hearts On Fire 的鑽飾於遍布全球超過 26 個國家的 800 個銷售點發售。
如欲了解詳情及於網上選購，請瀏覽官網。  
Instagram: @heartsonfire 

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