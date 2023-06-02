民進黨再爆性騷及職場霸凌　黃捷籲成立性平調查小組

高雄國際旅展殺很大搶客！最夯行程、最殺優惠通通有　

▲「2023高雄旅行公會國際旅展」一連4天在高雄展覽館舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
▲「2023高雄旅行公會國際旅展」一連4天在高雄展覽館舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）

記者陳美嘉／高雄報導

迎接疫後旅遊商機，「2023高雄旅行公會國際旅展」今(2)日起至5日，一連4天在高雄展覽館舉辦。南台灣最具規模的國際旅展，匯集海內外機構、公私部門約450多個攤位參展，看好疫後國外渡假及暑假旅遊旺季商機，現場紛紛祭出最夯行程、最殺優惠，吸引民眾搶便宜、拿好康, 首日吸引數萬人朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國際旅展高雄館以「CHILL遊高雄」為展場主軸，以超大「高雄熊」可愛看板迎接旅客的到來。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
▲國際旅展高雄館以「CHILL遊高雄」為展場主軸，以超大「高雄熊」可愛看板迎接旅客的到來。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
開幕當天交通部長王國材、高雄市長陳其邁、高雄旅行公會理事長蔡宗佑等人均蒞臨剪綵。陳其邁表示，南部旅展對南部鄉親及國際旅客來說，提供最豐富的旅遊優惠促銷行程，讓大家在疫情解封後，可享受快樂海內外旅遊，高雄也推出「高雄館」搶攻觀光大餅，推廣在地旅遊特色景點；陳其邁認為，航班的增建是推動南部觀光重要的一環，除希望南北能夠平衡，面對疫後旅遊爆炸，感謝中央交通部、觀光局，及各大航空公司、旅遊業、飯店業，全力協助推動觀光產業復甦。

▲現場集結30家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
▲現場集結30家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
高市府觀光局長高閔琳指出，國際旅展高雄館以「CHILL遊高雄」為展場主軸，以超大「高雄熊」可愛看板迎接旅客的到來。高雄館內彙集觀光工廠、原民、伴手禮、高捷公司等各類觀光業者，食、宿、遊、購、行、娛一次滿足，現場更有多項促銷好康活動，消費滿200元可參加刮刮樂，不僅保證中獎，還有機會獲得豪華餐券。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑表示，國人壓抑已久的買氣與報復性採購旅遊行程，會在旅展上大爆發，參展業者現場莫不殺很大的搶客。國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人低折扣的住宿券及餐券等民眾來「搶市」，包括飯店住宿券3.3折起、人氣餐券3折起；現場30家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，澎湖、金門、馬祖等離島等也行程有超多優惠； 各縣市政府更是卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球。

▲此次旅展吸引來自日本、大陸海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位來台行銷觀光。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
▲此次旅展吸引來自日本、大陸海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位來台行銷觀光。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.02）
疫情解封之後，郵輪觀光成為熱門的旅遊選擇之一。此次旅展有｢名勝世界郵輪」等郵輪業者參加，並於現場加碼推出「指定航次限量」買一送一優惠。

蔡宗佑強調，此次旅展吸引來自日本、大陸海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位來台行銷觀光，其中，日本更是大陣仗匯集13縣市公私部門來台搶客。

活動現場還設有伴手禮區，凡購票入場民眾就有機會抽中國際及國內機票、星級酒店住宿券、餐券等好禮，另外加碼於旅展全館當日消費滿6,000元(含)，就有機會抽中CENTURION百夫長萬元行李箱(定價15,800元)。

好客南洋餐廳開幕　洲際「醉愛獅城」一泊二食住房專案同步推出

世界海洋日　屏東海生館邀民眾「潮」保育之路前進

高雄國際旅展6/2開幕　「高雄主題館」祭優惠好康

歡慶畢業季百貨推優惠　聚餐、送禮、面試穿搭一應俱全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀