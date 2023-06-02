高雄國際旅展殺很大搶客！最夯行程、最殺優惠通通有　

我是廣告 請繼續往下閱讀
高市府觀光局長高閔琳指出，國際旅展高雄館以「CHILL遊高雄」為展場主軸，以超大「高雄熊」可愛看板迎接旅客的到來。高雄館內彙集觀光工廠、原民、伴手禮、高捷公司等各類觀光業者，食、宿、遊、購、行、娛一次滿足，現場更有多項促銷好康活動，消費滿200元可參加刮刮樂，不僅保證中獎，還有機會獲得豪華餐券。
高雄旅行公會理事長蔡宗佑表示，國人壓抑已久的買氣與報復性採購旅遊行程，會在旅展上大爆發，參展業者現場莫不殺很大的搶客。國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人低折扣的住宿券及餐券等民眾來「搶市」，包括飯店住宿券3.3折起、人氣餐券3折起；現場30家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，澎湖、金門、馬祖等離島等也行程有超多優惠； 各縣市政府更是卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球。
疫情解封之後，郵輪觀光成為熱門的旅遊選擇之一。此次旅展有｢名勝世界郵輪」等郵輪業者參加，並於現場加碼推出「指定航次限量」買一送一優惠。
蔡宗佑強調，此次旅展吸引來自日本、大陸海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位來台行銷觀光，其中，日本更是大陣仗匯集13縣市公私部門來台搶客。
活動現場還設有伴手禮區，凡購票入場民眾就有機會抽中國際及國內機票、星級酒店住宿券、餐券等好禮，另外加碼於旅展全館當日消費滿6,000元(含)，就有機會抽中CENTURION百夫長萬元行李箱(定價15,800元)。