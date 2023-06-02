林襄首登《天才衝衝衝》快被逼哭！徐乃麟狠虧：拜託妳不是花瓶
益智型長壽節目《天才衝衝衝》開播邁入第18年，斥資百萬所搭建的新棚景將在本周六（3日）正式播出，前所未有的全新遊戲單元都將隆重登場，除了強大主持陣容徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃和巫苡萱以外，還邀請到大家敲碗已久的來賓「啦啦隊女神」林襄，搭配2位助理主持人籃籃和巫苡萱組成樂天啦啦小分隊。
記者詹鎰睿/綜合報導
由於林襄今年年初因特別企劃擔任開場表演嘉賓，僅參與一個單元，但這次是首度全程參與，林襄坦言：「雖然有些緊張，但相信自己的表現能幫助隊友贏得勝利。」沒想到在遊戲中卻瘋狂當機，不斷遇到瓶頸，特別是「聯想三字經」的關卡需要由隊友提示推敲謎底，明明是馬力歐和林襄搭檔，卻成了馬力歐的「答題」個人秀，林襄則是整場維持她的招牌甜美笑容。
這讓隊長徐乃麟看不下去，笑虧林襄：「拜託妳講講話，妳不是花瓶！」敵隊的城哥也順勢幫腔：「請問妳（林襄）是看護嗎？」只見林襄一臉快哭的模樣回應：「我想講，可是我講不出來啊！」崩潰反應笑爆眾人。
此集除了笑料不斷之外，其中一項遊戲關卡「大約在動記」，由曾國城負責出題，結果因為林襄站較遠而主動問她：「妳聽得到（我的聲音）嗎？」，結果林襄還真的直接要求：「你可以大聲一點！」突如其來的命令式口吻不僅讓曾國城嚇傻眼，出乎眾人意料之外的反應，也引起了哄堂大笑，林襄下秒趕緊澄清自己聽力不好，才會希望城哥的音量能更大一些，笑著化解誤會和尷尬氛圍。