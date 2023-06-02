海選競選團隊發言人　柯文哲擔任主考官糾正姿勢口條

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面試結束後，柯文哲對應徵者逐一評論建議，提醒應徵者要注意說話時的動作與神情。柯文哲說，2014年參選台北市長時，競選文膽林錦昌曾帶他去紙風車劇團集訓，從上香及三鞠躬的角度開始訓練。
柯文哲提到，以素人而言，應徵者的表現還可以，但要打總統大選這樣的國際賽，恐怕還要進行嚴格的職前訓練，認為應累積經驗替自己加分。
柯文哲在會後受訪，媒體詢問競選團隊與發言人何時就位。
柯文哲表示，選戰到後期需要的人力越多，不會一次聘滿，這段時間會陸續徵人。他也坦言，政治獻金帳戶有募到錢，可以開始付薪水，如果經費多一點，就僱用多一點人。
媒體詢問，是否曾徵詢過館長陳之漢參選區域立委。柯文哲表示，曾經開玩笑要找陳之漢擔任不分區立委，但從頭到尾沒有談過找陳之漢參選區域立委。
媒體詢問何時公布區域立委參選人。柯文哲說，單一選區的區域立委對小黨不利，因此不容易找到人參選區域；待國民黨、民進黨參選人都就位後，民眾黨會再觀察哪裡還有機會，坦言會一步步來，不會一步登天。
此外，媒體也追問競選總部擬選址新北市是否劍指國民黨總統參選人侯友宜。柯文哲表示，競總第一條件是交通方便有捷運，其次則是租金，台北很難找到大空地，因此不得已要去新北市找，至於劍指侯友宜則是媒體聳動報導。
媒體追問，日前曾與鴻海創辦人郭台銘在金門同台會面，未來是否有可能合作或見面。
柯文哲表示，郭台銘若有想到時就會發簡訊給他，有保持聯絡就好，不需要為了見面而見面。（編輯：蘇志宗）1120602