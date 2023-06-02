《薩爾達傳說：王國之淚》暢銷刷新金氏世界紀錄 盧比真實價值曝
任天堂《薩爾達傳說：王國之淚》本月12日正式開賣，只花3天，銷售量就已經突破1000萬套，寫下《薩爾達傳說》系列中最速紀錄。而金氏世界紀錄官網也正式認證，《薩爾達傳說：王國之淚》成為任天堂遊戲中最快達成銷售1000萬套的作品。另外遊戲中的基礎貨幣「盧比」（Rupee），也有外媒幫忙算出在真實世界中的估計價值，綠色盧比約值0.62美元、新台幣19元。
記者倪浩軒/綜合報導
據金氏世界紀錄官網，《薩爾達傳說：王國之淚》發售後短短3天就達成售出超過1000萬套的紀錄，比2018年《任天堂明星大亂鬥特別版》以24天售出1208萬套的速度要快得多，《薩爾達傳說：王國之淚》不僅是薩爾達系列中最暢銷的作品，也登上任天堂家族中的最速銷售王位。
遊戲暢銷也衍生出許多討論話題，根據《富比士》報導，將《薩爾達傳說：王國之淚》中的貨幣換算成真實世界的價值，綠色盧比值0.62美元、約新台幣19元，藍色盧比值3.1美元、約新台幣95元，紅色盧比值12.4美元，約新台幣380元，紫色盧比值31美元，約新台幣949元。
《富比士》甚至連遊戲中擊殺怪物所掉落的部位都進行估值，從最便宜的2美元到最昂貴的93美元不等，反映出不同怪物的實力差距。《富比士》還發現對照於前作《曠野之息》，遊戲內的礦石似乎迎來一波貶值，比如說同樣是夜光石，在《王國之淚》中只能兌換為20盧比，但在《曠野之息》時，卻能換成70盧比。除了最昂貴的鑽石維持不變，遊戲中的其他礦石，都有或多或少的價值下跌。
《富比士》表示，價值的估算轉換是透過遊戲中稻米、雞蛋、鮮奶等民生必需品的價格，對照現實世界的價格，進而推算出遊戲內的通貨盧比的真實價值。不過由於各類民生必需品在各地的差異很大，因此這樣的換算主要是基於趣味的一種粗略估計。