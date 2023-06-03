hito流行音樂獎今晚登場！大咖歌手集結　典禮4大亮點曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
從選秀節目出道的「原子少年們」，難得幾乎全員到齊，在「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」集結，包含AcQUA源少年、FEniX、Ozone、U:NUS、VERA，都將帶來精彩表演，雖然5團出道後，都開始累積各自的作品，但能看到少年們另一種方式的同台，想必能帶給許多人當時周周追著節目的回憶。
嘻哈教父來了 MC HotDog熱狗當開場嘉賓
2000年出道的「嘻哈教父」MC HotDog熱狗，是第一位在台北小巨蛋開唱的華人嘻哈歌手。去年熱狗發行出道20年的專輯《姚中二》，專輯中的〈阿姨〉也獲得2022 hito年度十大華語歌曲的肯定。熱狗上次在台北小巨蛋演出是2018年的「台北有嘻哈」演唱會，時隔5年，熱狗重磅回歸小巨蛋，並擔任「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」開場演出嘉賓，很久沒有在小巨蛋跟觀眾見面的熱狗表示，這次將準備新專輯中他最喜歡的歌曲給大家聽，已經蓄勢待發且迫不及待在小巨蛋舞台飆唱出道20年的代表作品。
其他地方「應該」都聽不到！田馥甄6分鐘精彩演出
田馥甄擔任「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」表演嘉賓，先前她就曾放話，歌單上不會讓大家失望，將帶來超過6分鐘令人意想不到的演出，而且在「其他地方『應該』都聽不到」Hit Fm也貼心提醒歌迷們：「Dear，衛生紙先準備好！」至於究竟是什麼歌單組合？Hit FM預留伏筆表示：「目前難以召告世界，但保證奪走很多眼淚！」
出道20年再踏上小巨蛋 林俊傑擔任壓軸表演嘉賓
有了MC HotDog熱狗當開場嘉賓，當然壓軸嘉賓也要同樣「大尾」，林俊傑擔任壓軸表演嘉賓，出道的第20年再站上台北小巨蛋，林俊傑提到，想起當時首次大型巡演「就是俊傑世界巡迴演唱會」站上台北小巨蛋舞台的心情，歷歷在目。如今，林俊傑集20年音樂能量於一身，回歸初心，壓軸表演將從《樂行者》之路出發，期待透過歌聲如同翅膀般帶著小巨蛋觀眾飛翔。