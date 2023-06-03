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hito流行音樂獎今晚登場！大咖歌手集結　典禮4大亮點曝光

▲「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」4大典禮亮點曝光，包含「原子少年們」大集合；MC HotDog熱狗（下排左起）當開場嘉賓；林俊傑當壓軸嘉賓；田馥甄將帶來6分鐘表演。（圖／翻攝Hit FM官網、Hit FM提供）
▲「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」4大典禮亮點曝光，包含「原子少年們」大集合；MC HotDog熱狗（下排左起）當開場嘉賓；林俊傑當壓軸嘉賓；田馥甄將帶來6分鐘表演。（圖／翻攝Hit FM官網、Hit FM提供）

記者吳雨婕/綜合報導

「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」將在今（3）日晚間6點在台北小巨蛋登場，今年的表演嘉賓非常豪華，不僅「原子少年」大集合，田馥甄、韋禮安、徐佳瑩、庾澄慶、彭佳慧、熊仔、蕭敬騰、林俊傑等大咖雲集。《NOWnews今日新聞》整理了「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」4大看點。

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原子少年們大集合　你Pick哪顆星

從選秀節目出道的「原子少年們」，難得幾乎全員到齊，在「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」集結，包含AcQUA源少年、FEniX、Ozone、U:NUS、VERA，都將帶來精彩表演，雖然5團出道後，都開始累積各自的作品，但能看到少年們另一種方式的同台，想必能帶給許多人當時周周追著節目的回憶。

▲FEniX私下媽媽什麼模樣？浦洋（中）、家齊（左二）與承隆（右二）的媽媽很像換帖死黨，峻廷（左一）的媽媽跟自己最像，而MAX（右一）的媽媽影響他最深。（圖／LiTV、踢帕娛樂提供）
▲FEniX將登上「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」表演。（圖／LiTV、踢帕娛樂提供）
嘻哈教父來了　MC HotDog熱狗當開場嘉賓

2000年出道的「嘻哈教父」MC HotDog熱狗，是第一位在台北小巨蛋開唱的華人嘻哈歌手。去年熱狗發行出道20年的專輯《姚中二》，專輯中的〈阿姨〉也獲得2022 hito年度十大華語歌曲的肯定。熱狗上次在台北小巨蛋演出是2018年的「台北有嘻哈」演唱會，時隔5年，熱狗重磅回歸小巨蛋，並擔任「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」開場演出嘉賓，很久沒有在小巨蛋跟觀眾見面的熱狗表示，這次將準備新專輯中他最喜歡的歌曲給大家聽，已經蓄勢待發且迫不及待在小巨蛋舞台飆唱出道20年的代表作品。

▲MC Hotdog熱狗入圍第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」。（圖／本色音樂提供）
▲MC Hotdog熱狗擔任hito頒獎典禮開場表演嘉賓。（圖／本色音樂提供）
其他地方「應該」都聽不到！田馥甄6分鐘精彩演出

田馥甄擔任「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」表演嘉賓，先前她就曾放話，歌單上不會讓大家失望，將帶來超過6分鐘令人意想不到的演出，而且在「其他地方『應該』都聽不到」Hit Fm也貼心提醒歌迷們：「Dear，衛生紙先準備好！」至於究竟是什麼歌單組合？Hit FM預留伏筆表示：「目前難以召告世界，但保證奪走很多眼淚！」

▲田馥甄相約粉絲8月見。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄將帶來6分鐘的演出。（圖／何樂音樂提供）
出道20年再踏上小巨蛋　林俊傑擔任壓軸表演嘉賓

有了MC HotDog熱狗當開場嘉賓，當然壓軸嘉賓也要同樣「大尾」，林俊傑擔任壓軸表演嘉賓，出道的第20年再站上台北小巨蛋，林俊傑提到，想起當時首次大型巡演「就是俊傑世界巡迴演唱會」站上台北小巨蛋舞台的心情，歷歷在目。如今，林俊傑集20年音樂能量於一身，回歸初心，壓軸表演將從《樂行者》之路出發，期待透過歌聲如同翅膀般帶著小巨蛋觀眾飛翔。

▲林俊傑、蕭敬騰、田馥甄、彭佳慧、戴佩妮都將登上「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（圖／Hit Fm提供）
▲林俊傑擔任「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」壓軸表演嘉賓。（圖／Hit Fm提供）

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