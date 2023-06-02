坎城影帝新作《核災日月》暴衝熱搜！參演名單攤開「讓人掉下巴」

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役所廣司主演的影集《核災日月》1日上線開播，他劇中飾演福島第一核電廠所長。該劇1日舉辦記者會，也是役所廣司拿下坎城影帝後，首度於日本亮相，他表示《核災日月》跟《完美的日子》名稱都有「日」字，希望大家能多多關注。
2011年3月11日下午2時46分，日本宮城縣栗原市發生九級大地震，震度最高到達7級，距離三陸海岸130公里範圍皆受重創。日本多個島嶼變成一片破瓦頹垣，一小時後，海中捲起15米高的海嘯，瞬間吞沒福島核電廠，但那只是噩夢的開端。這場地震讓核電廠的冷卻系統失靈，危險重重，局面完全失控。福島第一核電廠相關人員面臨致命的無形威脅：一場史無前例的核災，外界輿論兩極化，有人指責他們是禍首，也有人讚揚他們是英雄。
《核災日月》故事描述日本核災後人心惶惶的關鍵7日，並分別從政府、企業與冒險犯難的現場人員觀點出發，透過嚴謹的資料搜集，真實還原事發經過，並嘗試解答一個問題：「那天究竟發生了什麼事？」
除了役所廣司主演，一線演員竹野內豐這次飾演1、2號機組值班主管；小日向文世飾演總理大臣；小林薰飾演1、2號機組資深操作員；音尾琢真飾演5號機副組長；光石研飾演東央電力公司副總裁；遠藤憲一和石田百合子飾演失蹤司機的父母；小日向文世對此表示，有了影帝的加持，相信《核災日月》必定會號召更多觀眾追劇。《核災日月》全8集已在Netflix上線。