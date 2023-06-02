一片歌手去哪了？「清純女星」靠這首歌爆紅　44歲逆生長近照曝光

坎城影帝新作《核災日月》暴衝熱搜！參演名單攤開「讓人掉下巴」

▲2023年坎城影帝役所廣司主演的《核災日月 THE DAYS》6月1日開播，作品一上線就受到討論，參演演員群更是華麗堅強。（圖／Netflix）
▲2023年坎城影帝役所廣司主演的《核災日月 THE DAYS》6月1日開播，作品一上線就受到討論，參演演員群更是華麗堅強。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本《核災日月》（THE DAYS）由導演西浦正記、中田秀夫執導，坎城影帝役所廣司主演，實力派演員竹野內豐、小日向文世、小林薰、音尾琢真、光石研、遠藤憲一、石田百合子、泉澤祐希、丸山智己、鈴鹿央士、淵上泰史、小木茂光、高橋和也、六平直政、酒向芳、緒方義博、吹越滿等人參演，陣容堅強之外，故事以311東日本大震災為主軸，1日播出後即受到廣大觀眾討論，順勢登上今（2）日的關鍵字熱搜，不論事件故事、出演藝人，高度吸睛度可見一斑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲第76屆坎城影影帝由日本男星役所廣司榮獲。（圖／美聯社／達志影像）
▲第76屆坎城影展影帝由日本男星役所廣司榮獲。（圖／美聯社／達志影像）
67歲的日本演員役所廣司，今年憑著《完美的日子》拿下坎城影展影帝寶座，他是繼當年才14歲的天才演員柳樂優彌封影帝後，日本第二位獲得坎城影展「最佳男主角」的演員，役所廣司當時開心表示：「我終於追上柳樂優彌了！」

役所廣司主演的影集《核災日月》1日上線開播，他劇中飾演福島第一核電廠所長。該劇1日舉辦記者會，也是役所廣司拿下坎城影帝後，首度於日本亮相，他表示《核災日月》跟《完美的日子》名稱都有「日」字，希望大家能多多關注。

2011年3月11日下午2時46分，日本宮城縣栗原市發生九級大地震，震度最高到達7級，距離三陸海岸130公里範圍皆受重創。日本多個島嶼變成一片破瓦頹垣，一小時後，海中捲起15米高的海嘯，瞬間吞沒福島核電廠，但那只是噩夢的開端。這場地震讓核電廠的冷卻系統失靈，危險重重，局面完全失控。福島第一核電廠相關人員面臨致命的無形威脅：一場史無前例的核災，外界輿論兩極化，有人指責他們是禍首，也有人讚揚他們是英雄。

《核災日月》故事描述日本核災後人心惶惶的關鍵7日，並分別從政府、企業與冒險犯難的現場人員觀點出發，透過嚴謹的資料搜集，真實還原事發經過，並嘗試解答一個問題：「那天究竟發生了什麼事？」

除了役所廣司主演，一線演員竹野內豐這次飾演1、2號機組值班主管；小日向文世飾演總理大臣；小林薰飾演1、2號機組資深操作員；音尾琢真飾演5號機副組長；光石研飾演東央電力公司副總裁；遠藤憲一和石田百合子飾演失蹤司機的父母；小日向文世對此表示，有了影帝的加持，相信《核災日月》必定會號召更多觀眾追劇。《核災日月》全8集已在Netflix上線。

▲役所廣司（上排左起）、竹野內豐、小日向文世、小林薰、音尾琢真（下排左起）、光石研、遠藤憲一、石田百合子為《核災日月》要角。（圖／翻攝日本warnerbros）
▲役所廣司（上排左起）、竹野內豐、小日向文世、小林薰、音尾琢真（下排左起）、光石研、遠藤憲一、石田百合子為《核災日月》要角。（圖／翻攝日本warnerbros）

是枝裕和《怪物》合作王牌編劇坂元裕二！坎城首映獲9分多鐘掌聲

《分手的決心》湯唯奪百想影后　柳俊烈擊敗坎城影帝宋康昊封影帝

坎城影展「亞裔狂掃4大獎」！役所廣司摘影帝　成為日本史上第2人

Jennie《The Idol》坎城影展爆負評！「18禁畫面過多」挨轟下流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀