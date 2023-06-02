民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪遭停職調查

下令不分區轉戰區域！柯文哲：沒找館長　只有開玩笑講過

▲ 柯文哲今（2日）證實，希望不分區都下去選舉，但不會強迫對方去哪個區域。至於是否希望將「館長」列入不分區，柯笑說，「這沒有」，只有開玩笑講過要找館長當不分區。（圖／新頭殼）
▲ 柯文哲今（2日）證實，希望不分區都下去選舉，但不會強迫對方去哪個區域。至於是否希望將「館長」列入不分區，柯笑說，「這沒有」，只有開玩笑講過要找館長當不分區。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

民眾黨佈局2024選舉，黨主席柯文哲下軍令狀要求不分區立委全轉戰區域立委，還傳出鎖定網紅「館長」陳之漢、谷阿莫等人列入不分區名單。對此，柯文哲今（2日）證實，希望不分區都下去選舉，但不會強迫對方去哪個區域。至於是否希望將「館長」列入不分區，柯笑說，「這沒有」，只有開玩笑講過要找館長當不分區。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲下午出席民眾黨海選決選現場，會後接受媒體聯訪，對於選戰佈局，柯坦言，選戰愈到後期需要的人愈多，不可以第一時間全部聘完，也要很誠實地講，開了募款帳戶後有募到錢，所以可以開始雇人，如果經費多一點、人就雇多一點，應該這段時間陸陸續續還會再徵人，另選戰過程慢慢發現哪個部門缺人，會再補。

被問到是否下令要求不分區全轉戰區域立委，柯表示，自己的確有說希望不分區的人都可以下去選，畢竟還是要替民眾黨擴張，至於每個人要去哪個地方去選，尊重當事人意願，至少要對方覺得哪個選區比較有機會贏，可以挑，總不能說那區域選不會贏，還強迫對方去選那個區域，那沒道理。

至於有無找過館長選區域立委，柯文哲強調，「這沒有」，從頭到尾都沒有找，自己只有曾經開玩笑說要不要找館長當不分區，但是開玩笑講的話，從沒邀請館長選區域立委這回事。

另被問到區域立委佈局，且傳出競總可能選在新北市，是否劍指國民黨總統參選人侯友宜？柯文哲說，很誠實地講，這種小黨佈局區域立委要選當然很容易，但要選到有機會上，單一選區對小黨很不利，的確不太容易找人，所以在過程當中也在陸陸續續，其實看藍綠都擺下去，至少看看哪個地方還有機會才會去選。

柯文哲表示，派個人下去選就認為自己會贏，還沒到這程度，民眾黨選個議員都選得這麼累，還是要一步一步來，不敢一步登天。另競選總部，柯文哲說，第一條件是交通方便、捷運可以到，其他包括有租金考量，為什麼比較偏向新北？因為台北現在找空地很難，空地都公家的，大概不得已要去新北找，至於說什麼劍指侯友宜？這就是新聞的特色，一定要寫得非常聳動。

查看原文

延伸閱讀：

民進黨性騷擾吃案連環爆 柯文哲：為何拖9個月？我們第一瞬間就處理

性騷案連環爆！蔡沐霖再被爆十指緊控女黨工


民眾黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝
民眾黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝


民眾黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝
民眾黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

六四前夕被爆涉性騷擾！王丹3點聲明：「性騷」之事完全不存在

遭控性騷吃案還霸凌受害人！蔡沐霖2點聲明：誤以為是辦公室戀情

5億高中生墜亡！夏姓地政士30筆權狀拒絕歸還　家屬提告業務侵占

民進黨第3起性騷是他！林男固「火速被請辭」道歉　否認有寫情書

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀