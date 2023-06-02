下令不分區轉戰區域！柯文哲：沒找館長　只有開玩笑講過

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被問到是否下令要求不分區全轉戰區域立委，柯表示，自己的確有說希望不分區的人都可以下去選，畢竟還是要替民眾黨擴張，至於每個人要去哪個地方去選，尊重當事人意願，至少要對方覺得哪個選區比較有機會贏，可以挑，總不能說那區域選不會贏，還強迫對方去選那個區域，那沒道理。
至於有無找過館長選區域立委，柯文哲強調，「這沒有」，從頭到尾都沒有找，自己只有曾經開玩笑說要不要找館長當不分區，但是開玩笑講的話，從沒邀請館長選區域立委這回事。
另被問到區域立委佈局，且傳出競總可能選在新北市，是否劍指國民黨總統參選人侯友宜？柯文哲說，很誠實地講，這種小黨佈局區域立委要選當然很容易，但要選到有機會上，單一選區對小黨很不利，的確不太容易找人，所以在過程當中也在陸陸續續，其實看藍綠都擺下去，至少看看哪個地方還有機會才會去選。
柯文哲表示，派個人下去選就認為自己會贏，還沒到這程度，民眾黨選個議員都選得這麼累，還是要一步一步來，不敢一步登天。另競選總部，柯文哲說，第一條件是交通方便、捷運可以到，其他包括有租金考量，為什麼比較偏向新北？因為台北現在找空地很難，空地都公家的，大概不得已要去新北找，至於說什麼劍指侯友宜？這就是新聞的特色，一定要寫得非常聳動。
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