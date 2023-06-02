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推動數位及低碳轉型！行政院副院長鄭文燦到中鋼公司視察

▲行政院副院長鄭文燦(前左)視察鋼化聯產先導工場，由中鋼技術部門副總經理鄭際昭(前右)解說。(圖／記者黃守作攝，2023.06.02)
▲行政院副院長鄭文燦(前左)視察鋼化聯產先導工場，由中鋼技術部門副總經理鄭際昭(前右)解說。(圖／記者黃守作攝，2023.06.02)

記者黃守作／高雄報導

行政院副院長鄭文燦於今(2)日，到中鋼公司視察，期中鋼積極推動數位轉型及低碳轉型，持續成為永續成長的卓越企業。

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行政院副院長鄭文燦，是由經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕陪同，到中鋼公司視察，並由中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總經理黃建智及中鋼企業工會理事長陳春生等人引導，參觀研發成果展示廳及鋼化聯產先導工場。

中鋼公司總經理王錫欽以高值化精緻鋼廠與數位轉型為主題，向副院長鄭文燦一行簡報，說明中鋼依客戶需求及產業趨勢開發具高技術含量、高獲利能力及高產業效益之精緻鋼品，包括高值手工具鋼、跨世代車用鋼及超能效電磁鋼等，並舉例超能效電磁鋼採用中鋼自行研發之自黏塗膜技術，更能強化該鋼種具備之低鐵損及高磁通特性。

而在數位轉型部分，王錫欽說明中鋼在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，已完成133項公司級專案，年效益達新台幣12億元，並舉例2020年中鋼貳號高爐大修時於爐內建置智能化感測器及引進AIoT技術，啟動煉鐵智慧中心27項智慧模組，每年減排溫室氣體1.134萬公噸。

中鋼公司董事長翁朝棟說，中鋼今年成立數位轉型推動小組，導入先進數位科技、開發及應用各種智慧化方案，精進生產、維護、品管、銷售等各項作業，優化流程及商業模式，以提升公司產銷設施及經營管理韌性。

▲行政院副院長鄭文燦(中)，由中鋼公司董事長翁朝棟(右5)陪同，視察中鋼研發成果展示廳。(圖／記者黃守作攝，2023.06.02)
▲行政院副院長鄭文燦(中)，由中鋼公司董事長翁朝棟(右5)陪同，視察中鋼研發成果展示廳。(圖／記者黃守作攝，2023.06.02)
行政院副院長鄭文燦在參觀研發成果展示廳時，對於中鋼強大的研發能量，帶動關連性產業發展，表達高度肯定，他說，中鋼開發的薄頂規電磁鋼片可做為電動車馬達用鋼，輕量化高強度汽車用鋼可大幅減輕車體重量，此外，中鋼投入國防產業用鋼研發，包括潛艦用鋼、雲豹甲車車體所需的抗彈鋼板，進一步協助國家提升國防實力，且所研發的綠色能源用鋼及投入離岸風電產業在地化，為國家發展綠能貢獻心力。

▲行政院副院長鄭文燦(左5)，由中鋼公司董事長翁朝棟(右5)陪同，視察鋼化聯產先導工場。(圖／記者黃守作攝，2023.06.02)
▲行政院副院長鄭文燦(左5)，由中鋼公司董事長翁朝棟(右5)陪同，視察鋼化聯產先導工場。(圖／記者黃守作攝，2023.06.02)
鄭文燦視察鋼化聯產先導工場時，勉勵中鋼除了積極減碳及發展碳循環經濟外，也要持續努力研發拓銷低碳及碳中和產品，以引領台灣鋼鐵產業鏈，提升國際競爭力。

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