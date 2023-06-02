廉航推「含運機票」團購優惠 暑假飛沖繩最低3090元！開搶時間曝
繼快閃日本優惠價之後，樂桃航空今日又公布新促銷優惠《一同出遊享優惠》，每筆訂單集合7～9人預訂Value Peach，最高可享7折優惠。6月7日12:00 開始販售，至6月12日23:59為止。航班適用於6月至10月出發期間，就連暑假期間也適用。多個促銷航線中，最優惠為沖繩飛回台北，原Value Peach票價4420元起，可打7折，折扣後僅3090元起。
記者葉盛耀/綜合報導
此次樂桃航空促銷活動，針對Value Peach，也就是票價包含指定座位、託運行李、變更航班或取消航班等基本選項，適合尚未習慣搭乘低成本航空的旅客。航班包含台北(桃園)-大阪(關西)、台北(桃園)-東京(成田/羽田)、台北(桃園)-名古屋(中部)、台北(桃園)-沖繩(那霸)、高雄-大阪(關西)。
其中台北(桃園)飛往東京(成田/羽田)的Value Peach票價，原價3920元起，可打8折，折扣後價格為新台幣3130元起；而最優惠為沖繩飛回台北，原Value Peach票價4420元起，可打7折，折扣後僅3090元起。
另外，台灣虎航針對2023高雄市旅行公會國際旅展推出全線機票促銷「單程未稅899元起」優惠活動，並同步於官網推出線上旅展，今日上午10:00起至2023年6月5日晚間23:59止。若是民眾於高雄旅展現場購票，將有機會再享9折。並有旅展現場限定活動，每日有三個時段，只要於現場追蹤台灣虎航官方IG帳號，並分享貼文至個人限動並tag指定文字，就可參加遊戲有機會抽中共12張「台灣虎航指定航點來回機票」等。