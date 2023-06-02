解決經濟問題、改革政府體制　川普迪尚特針鋒相對

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川普的評論是在愛荷華州克萊夫（Clive）市民大會向美國福斯新聞頻道（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）所發表。尚漢尼提是川普最強大的媒體盟友之一，他製造機會讓川普抨擊包括迪尚特在內的對手；川普並預測迪尚特的民調將進一步下滑。
川普說：「你知道，我真的很在意民調第2名的人。我認為第2名的民調已經下降太多、太快，我不認為他會在第2名待太久。我認為他將成為第3或第4。」
迪尚特和川普今天早上互相批評對方整頓經濟和改革政府官僚體制的計畫，迪尚特批評川普擔任總統期間沒有做好這項工作。
迪尚特在新罕布什爾州（New Hampshire）的造勢活動上對媒體說：「為什麼他在4年的任期內沒做？」
迪尚特表示，選民最好選一個可以連任或任職8年的人，因為這是成功完成這項任務所需要的時間。不過，兩名參選人都沒有充分界定這項任務。
只能再擔任1任總統的川普回擊說：「如果他需要8年時間，不要把票投給他。我會讓這個國家在6個月內向前躍進。」
另外，川普在愛荷華州克萊夫市民大會接受福斯新聞頻道訪問時，被問到他如何看待愈來愈多的共和黨人士表態投入黨內初選，目前包括前副總統彭斯（Mike Pence）和前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie），預料都將在下週宣布參選。
川普說：「我不知道他們為什麼要這樣做。他們的民調是1%。有些人是零。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120602