印度體壇MeToo風暴　奧運選手將獎牌浸恆河抗議

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馬里克及其他角力選手近日發布聲明說：「對我們來說，我們的獎牌是神聖的，恆河也是如此。」
美國時代雜誌（TIME）5月31日報導，30日將獎牌浸入恆河的戲劇性場景持續在印北哈里德瓦（Haridwar）上演，直到農場工會領袖狄凱特（Naresh Tikait）與選手會面，說服他們下週再把獎牌浸入恆河。狄凱特對當地媒體說：「因為有他們，我們在國際體育舞台上昂首挺胸」。
5月30日晚間，相關爭議進一步升級。世界角力聯盟（UWW）正式譴責印度角力選手所受到的待遇，並呼籲有關單位「對這些指控進行徹底及公正的調查」。
世界角力聯盟還提醒印度奧運協會（Indian Olympic Association）履行4月的承諾，於45天內選出印度角力協會的新主席。
世界角力聯盟警告，如果不這樣做，聯盟可能會終止印度角力協會的運作，使運動員「在中立的旗幟下出賽」。
女角力選手的抗議引發外界全面清算印度女運動員遭性騷擾的狀況，規模可謂空前。角力是印度在奧林匹克運動場上表現最耀眼的項目，印度運動員過去贏得的21枚獎牌中，有6枚是由角力選手奪下。
對於大多來自北部哈雅納邦（Haryana）貧困農村家庭的女角力選手來說，參加職業體育比賽提供收入來源及新的機會。許多人一直不願站出來反對普遍存在的性騷擾問題。
馬里克對時代雜誌說：「我們將持續抗爭，因為政府沒把我們的話聽進去，我們還沒有獲得正義。這場戰鬥不再只是為了印度的女角力選手，而是為了一次再一次遭到噤聲的印度女兒。」
印度角力界的MeToo事件始於今年1月，當時兩屆世界冠軍弗加特（Vinesh Phogat）說她接到年輕女選手的電話，稱印度角力協會主席辛赫對她們性騷擾。角力選手接著前往新德里的印度角力協會總部抗議。
弗加特說，至少有10名女運動員提出這類指控，過去通報的性騷擾案件不是消失，就是站出來的動運員無法再出賽。
馬里克說，除了性騷擾指控外，辛赫還涉嫌多年來以身體羞辱等性別歧視行為對待女性，說她們「很man」，並對她們的運動服裝說三道四。
今年1月起，馬里克、弗加特及普尼雅（Bajrang Punia）等數位角力冠軍在德里靜坐，要求對辛赫採取行動。他們退出錦標賽及其他賽事，揚言將獎牌還給政府。
印度總理莫迪（Narendra Modi）5月28日出席印度新國會大樓落成典禮時，馬里克、弗加特及普尼雅3人前往抗議遭警方拘留。網路流傳的影像可見警察推擠及粗暴對待，還將他們拖上公車。
警方後來以擾亂公共秩序罪等對馬里克等人提起訴訟，引發許多公眾人物抨擊。
角力選手們在聲明中譴責警方行為，質問「女運動員為受到的性騷擾爭取正義，就是犯罪？」
時代雜誌指出，辛赫領導印度角力協會10多年，他之前在記者會上強烈否認這些指控，「如果對我的指控得到證實，我會上吊自殺。如果你們（角力選手）有任何證據，請提交給法庭，我準備好接受任何懲罰」。
今年1月，印度體育部因這些性騷擾指控成立小組來監督印度角力協會的運作，辛赫暫時被停職。體育部4月 25日表示，印度角力協會缺乏法律授權的內部投訴委員會。然而，體育部沒有解決對辛赫的指控，辛赫此後恢復主持角力比賽。
馬里克等人5月向印度最高法院請願，稱即使已有數起不當性行為的投訴，德里警方仍未能對辛赫提起正式訴訟。3天後，警方將兩起針對辛赫的案件登記在案；他迄今已受訊問但未被起訴。
除了性騷擾指控外，目前還有4起針對辛赫的刑事案件待調查，其中一項是謀殺未遂。
關於角力選手的下一步，馬里克說，角力運動員將繼續要求印度角力協會換主管，女子角力選手未來才能在「毫無恐懼及猶豫」下參加相關競賽。除了將獎牌浸入河中外，角力選手還計劃在新德里進行無限期的絕食抗議。
專家說，角力選手展現的團結精神，讓外界留意到印度體壇的性騷擾問題，並加大壓力要政府解決這個問題。相關紀錄顯示，2010年到2020年間，印度體育局的教練及官員收到45起相關投訴。
印度著名體育記者尤格拉（Sharda Ugra）寫道：「這場印度體育史上空前的角力選手抗爭，讓更廣大的民眾看到我們體育結構中每一條斷層線和裂痕」。（編輯：郭中翰）1120602