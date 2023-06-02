投資逾百億元！楠梓科技產業園區光寶科技動土

經濟部加工出口區管理處楠梓科技產業園區光寶科技公司於今(2)，在楠梓科技產業園區，舉行高雄聯合營運中心2期工程動土儀式，行政院副院長鄭文燦，由加工區管理處處長楊伯耕陪同參與，他說，完工後將為高雄帶來約5,000個就業機會，讓更多青年可以返鄉就業，對於南部地區的繁榮與產業升級發展，具有重大指標意義。
記者黃守作／高雄報導
光寶科技公司高雄聯合營運中心2期工程動土儀式，是由光寶科技董事長宋明峰與總經理邱森彬共同主持，行政院副院長鄭文燦、加工區管理處處長楊伯耕、高雄市長陳其邁、副市長羅達生、光寶科技資深處長林鴻顯、潤弘精密工程公司總經理莫惟瀚、潘冀聯合建築師事務所建築師蘇重威等人與會。
行政院副院長鄭文燦表示，光寶集團的戰略佈局與政府目前積極推動的選擇台灣、投資高雄，將高雄打造成高科技產業新聚落之發展方向相當一致，光寶集團不但多元佈局，進行產業智慧升級，更著眼於產品的低碳永續發展，希望未來在光寶加碼持續投資的帶動下，未來我國的產業升級與淨零排放都能夠大步向前，取得豐碩成果，繼續維持我國產業的領先優勢。
加工區管理處處長楊伯耕指出，過去楠梓科技產業園區因土地使用已達飽和，區內廠商苦於擴廠用地不足問題，該處為了讓園區發展帶來活水，積極於105年間啟動週轉更新計畫，感謝光寶集團當時率先參與，並捐贈價值約1.5億元的綜合行政大樓，由於光寶投資計畫的成功，帶動後續如園區前瞻建設、鑽石場域及行政場域更新等大型園區更新計畫，促成後續投資逾千億元，對園區發展深具效益。
楊伯耕並指出，光寶科技公司高雄聯合營運中心2期工程，投資金額達百億元以上，預計將投入車用電子、尖端科技、工業自動化及能源管理等電子產品的研發及製造，不僅為高雄帶來約5,000個就業機會，未來還將加碼投資興建宿舍、生活與研發中心，將使更多青年可以返鄉就業，對於南部地區的繁榮與產業升級發展，有所助益。