名家論壇》謝國安／民進黨性騷案聲量強壓「山盟海誓」

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郭董一趟金門行，又是給賴清德和平宣言，又是跟柯文哲山盟海誓，三人還首度同框，堪稱除了本周民進黨爆發性騷擾風波前，最令人矚目的政治新聞。金門地理位置特殊，過去的前線戰地，今日反倒成了最具「兩岸和平」意義的地區。郭董的政治動作雖然有嗅到新聞的敏感度，但可惜在新聞操作上，卻顯得有些不上不下。
精心布置的偶遇，被柯文哲三言兩語輕鬆帶過，甚至柯文哲明言，合作是沒問題的，郭台銘有副手互補性，「但對方不會來當副手」。才在臉書上第一時間祝賀侯友宜並表示支持的郭董，後續的動作卻讓人霧裡看花。反而讓許多人聯想過去郭董的前科：四年前初選落敗後退出國民黨、買BNT疫苗時寫信給蔡英文說要全家移民無意競選總統，之後卻表態投入國民黨總統徵召、到金門去營造郭柯合還跟柯十指緊扣，卻忘記自己說過不論徵召結果如何都支持國民黨的候選人…對郭董來說，金門行不但不是加分，反而讓自己聲量狂跌，維繫了賴清德、柯文哲的聲量，等於送大禮給他們。至於缺席金門城隍廟活動的侯友宜，現在外界不斷質疑他的團隊出了問題，侯友宜聲量大幅下降到10萬8000分左右，但仍排名第二。跟柯文哲的聲量幾乎平手。
換句話說，郭台銘的動作，輔以原本的聲量，對國民黨和侯友宜來說，5/17後就從助力轉為威脅。至於郭董到目前為止也沒有兌現他「支持」侯友宜的承諾，對郭董來說，誠信問題只會被放大檢視。
至於排名第一的民進黨總統參選人賴清德，也別太開心。聲量高是因為「民主大聯盟」提名爭議，永和選擇跟以無黨籍參選的李正皓合作，但卻忽略李正皓本身就是具爭議性的人物，李正皓本人也因為要不斷解釋之前的桃色風波爭議陷入泥沼，本周首次進榜就排名第七。而中正萬華原本要提名雞排妹鄭家純，卻因為派系以及民進黨內部反彈不斷，於是提名議員吳沛憶，讓雞排妹從爭議人物一夕間成了被同情對象，再加上這幾天民進黨性騷擾事件連環爆，身為黨主席的賴清德，儼然左支右絀，很難面對這樣龐大的負面聲量。民進黨之後還能拿什麼告訴選民他們重視女性、重視兩性平權以及女性職場安全？這把火會怎麼燒，是本周的觀察重點。
雞排妹被提名又被退選，讓她聲量衝到第六名，總分三萬分出頭。連帶讓取代雞排妹被民進黨徵召的議員吳沛憶聲量大進補，一口氣提升147名來到23名。但吳沛憶在此之前的聲量都排在170名左右，聲量也不高，本周一口氣提升近十倍聲量，然而她也陷入民進黨目前炎上的性騷議題，還被發現性騷黨工的導演有給她政治獻金。兩人之間的熟絡到什麼程度也受到注意，對吳沛憶來說，可能並不是什麼好消息。
至於中正萬華區國民黨初選，則因為議員第一高票應曉薇宣布參戰引發關注。目前是三人相爭的狀態。應曉薇正式投入初選後聲量小幅上升，排名120名。但她的兩名國民黨的對手聲量都低的可憐，可說幾乎沒什麼人討論。應曉薇挾著過去藝人的高知名度，成功轉型政治人物，在台北市中正萬華議員斬獲四連霸，實力不容小覷。她長期的良好形象，在公益領域以及中正萬華在地的耕耘，就知名度來說也比她的兩位黨內對手來的高。雖然起步時間遲，爆發力可說是三人當中最強的。國民黨會徵召誰，也成了中正萬華另一個受矚目的觀察重點。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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